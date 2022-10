Eggendorf bricht beim SC Brunn/Geb. ein

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:05

2. Landesliga Ost: Rund 80 Zuschauer sahen das Spiel der 9. Runde zwischen dem SC Brunn/Geb. und dem ASK Eggendorf. Der SC Brunn/Geb. hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Eggendorf das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 7:0 für Brunn/Geb. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Brunn/Geb. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Matthias Nemetz erzielte vor 80 Zuschauern das 1:0. Bereits in der zwölften Minute erhöhte der SC Brunn/Geb. den Vorsprung. David Würfel baute den Vorsprung schon nach zwölf mInuten aus. Florian Uhlig legte in der 23. Minute per Elfmeter zum 3:0 für das Heimteam nach. Nach dem souveränen Auftreten von Brunn/Geb. überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. David Würfel schloss eine sehenswerte Kombination zum 4:0 ab. Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem SC Brunn/Geb. einen sicheren Sieger zu haben, doch dem SC Brunn/Geb. gelang in der 58. Spielminute der fünften Tagestreffer und wieder war es David Würfel, der sich als Torschütze feiern ließ. In der 65. Minute legte Würfel seinen dritten Treffer nach und erhöhte auf 6:0. Auch in der Nachspielzeit kannte der SC Brunn/Geb. keine Gnade. Severin Reil markierte den siebten Treffer (92.). Schlussendlich setzte sich der SC Brunn/Geb. mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

David Würfel mit vier Treffern Mann des Abends

Brunn/Geb. setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Der Defensivverbund des SC Brunn/Geb. steht nahezu felsenfest. Erst siebenmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der SC Brunn/Geb. ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der ASK Eggendorf den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

In Fahrt ist Eggendorf aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Brunn/Geb. dagegen läuft es mit momentan 23 Zählern wie am Schnürchen.

Der SC Brunn/Geb. tritt am kommenden Freitag beim SC Sparkasse Korneuburg an, der ASK Eggendorf empfängt am selben Tag den SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – ASK Eggendorf, 7:0 (3:0)

92 Severin Reil 7:0

65 David Wuerfel 6:0

58 David Wuerfel 5:0

46 David Wuerfel 4:0

23 Florian Uhlig 3:0

12 David Wuerfel 2:0

6 Matthias Nemetz 1:0