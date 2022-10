Wolkersdorfs Stanic schnürt Doppelpack gegen Bisamberg

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:51

2. Landesliga Ost: Am Freitagabend versammelten sich etwa 200 Zuschauer in Wolkersdorf, um das Spiel gegen den 1. FC Bisamberg mitzuverfolgen. Der SC Wolkersdorf gewann das Freitagsspiel gegen Bisamberg mit 3:1. Pflichtgemäß strich Wolkersdorf gegen den 1. FC Bisamberg drei Zähler ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Gerin Druck Wolkersdorf bereits in Front. Christian Stanic markierte in der dritten Minute die Führung, nachdem die Heimischen zu dritt auf das Tor zulaufen konnten. Mensur Kurtisi nutzte die Chance für Bisamberg und beförderte in der 29. Minute das Leder mit einem sehenswerten Freistoß zum 1:1 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Thomas Eibl beförderte das Leder nach einem Eckball zum 2:1 des SC Wolkersdorf in die Maschen (52.). Mit dem 3:1 sicherte Stanic dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Wolkersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen den 1. FC Bisamberg.

Wolkersdorf ganz vorne mit dabei

Nach dem klaren Erfolg über Bisamberg festigt der SC Gerin Druck Wolkersdorf den dritten Tabellenplatz. Wer den SC Wolkersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte Wolkersdorf. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und zwei Unentschieden zu Buche. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Wolkersdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der 1. FC Bisamberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit 28 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der 2. Landesliga Ost ein. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Bisamberg derzeit auf dem Konto.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des 1. FC Bisamberg. Nach der Niederlage gegen Wolkersdorf ist Bisamberg aktuell das defensivschwächste Team der 2. Landesliga Ost.

Der SC Gerin Druck Wolkersdorf tritt am Freitag, den 21.10.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Brunn/Geb. an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt der 1. FC Bisamberg den ASV Vösendorf.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – 1. FC Bisamberg, 3:1 (1:1)

70 Christian Stanic 3:1

52 Thomas Eibl 2:1

29 Mensur Kurtisi 1:1

3 Christian Stanic 1:0