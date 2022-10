Nächste Pleite für Eggendorf gegen den SV Stockerau

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:55

2. Landesliga Ost: Knapp 70 Fußballfans kamen nach Eggendorf und wollten sich das Spiel der 10. Runde gegen den SV Stockerau nicht entgehen lassen. Mit 1:2 verlor Eggendorf am vergangenen Freitag zu Hause gegen Stockerau. Vollends überzeugen konnte der SV Stockerau dabei jedoch nicht.

Die Abtastphase dauerte nicht mal eine halbe Stunde lang. Oktay Yendi stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem Elfmeter zum 1:0 zur Stelle war. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Stefano Fenoli zum Ausgleich für den ASK Eggendorf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Halbzeit zwei jubelten die Gäste erneut. Das 2:1 von Stockerau stellte Jovan Milutinovic sicher (64.). In den 90 Minuten war der SV Stockerau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Eggendorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Der SV Stockerau weiter im Spitzenfeld

Trotz der Schlappe behält der ASK Eggendorf den siebten Tabellenplatz bei. Das Heimteam verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Im Tableau hatte der Sieg von Stockerau keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Die Saisonbilanz des SV Stockerau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte Stockerau lediglich eine Niederlage ein.

Eggendorf kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der SV Stockerau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Der ASK Eggendorf tritt am kommenden Freitag beim FC spusu Mistelbach an, Stockerau empfängt am selben Tag den SC Sparkasse Korneuburg.

2. Landesliga Ost: ASK Eggendorf – SV Stockerau, 1:2 (1:1)

64 Jovan Milutinovic 1:2

44 Stefano Fenoli 1:1

14 Oktay Yendi 0:1