Der SC Korneuburg nach Sieg in Stockerau weiter unbesiegt

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:01

2. Landesliga Ost: Am Freitag trafen der SV Stockerau und der SC Sparkasse Korneuburg aufeinander. Rund 600 Besucher kamen ins Stadion "Alte Au" nach Stockerau. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Auf dem Papier ging der SC Korneuburg als Favorit ins Spiel gegen Stockerau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Maximilian Balzer schaltete am schnellsten und nutze die Unsicherheit der heimsichen Abwehr und brachte den SV Stockerau in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Aus der Ruhe ließ sich die Heimmannschaft nicht bringen. Dem Ausgleich ging ein Einwurf an der rechten Eckfahne vor aus. Die darauf folgende Flanke kam in den Rückraum der Abwehr und Manuel Brenner erzielte aus etwa zwölf Metern den 1:1-Ausgleich (12.). Benjamin Sulimani stellte die Weichen für Korneuburg auf Sieg, als er in Minute 20 mit dem 2:1 zur Stelle war. Julian Küssler enteilte der Abwehr auf der linke Seite. Seine Hereingabe verwertete Sulimani, als er noch vor Keeper Daniel Kovacic an den Ball kam, im kurzen Eck. Eine Minute später scheiterten die Heimischen zweimal an Goalie Michael Stöckl, der Schuss und Nachschuss parieren konnte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Thomas Jackel in der 25. Minute per Kopf. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Für das zweite Tor von Stockerau war Romulo Silva santos verantwortlich, der nach einer Freistoß-Flanke von Manuel Brenner in der 65. Minute per Kopf das 2:3 besorgte. Nun wollten die Gastgeber nochmal alles versuchen. Doch mit dem 4:2 sicherte Jackel dem SC Sparkasse Korneuburg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (74.), als er in eine Flanke von der linken Seite reingrätschte und den Ball im Gehäuse versenkte. Die 2:4-Heimniederlage des SV Stockerau war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Korneuburg nach Sieg im Topspiel weiter ungeschlagen

Trotz der Niederlage fiel Stockerau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Die gute Bilanz des SV Stockerau hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Stockerau bisher sieben Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Der SC Korneuburg ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Die Offensivabteilung von Korneuburg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 28-mal zu. Der SC Sparkasse Korneuburg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Die letzten Resultate des SC Korneuburg konnten sich sehen lassen – elf Punkte aus fünf Partien.

Der SV Stockerau tritt am kommenden Freitag beim SC Brunn/Geb. an, Korneuburg empfängt am selben Tag den FC spusu Mistelbach.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – SC Sparkasse Korneuburg, 2:4 (1:3)

74 Thomas Jackel 2:4

65 Romulo Silva Santos 2:3

25 Thomas Jackel 1:3

20 Benjamin Sulimani 1:2

12 Manuel Brenner 1:1

10 Maximilian Balzer 0:1