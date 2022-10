Remis zwischen Breitenau und Katzelsdorf

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:02

2. Landesliga Ost: Rund 200 Zuschauer waren beim Spiel der 11. Runde in der Steinfeld-Arena mit dabei. Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung der SVg Breitenau gegen Katzelsdorf. Breitenau zog sich gegen den SC Katzelsdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Schon nach zwei Minuten kamen die Hausherren zu ihrer ersten guten Möglichkeit. Aber auch die Gäste des SC Katzelsdorf sind gut in diese Partie gestartet. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auch im zweiten Durchgang blieb es lange Zeit torlos. Vor 200 Zuschauern stellte dann aber Jonas Gallei das 1:0 für Katzelsdorf sicher (84.). Als einige Zuschauer bereits die Gäste als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Marco Milivojevic, der zum Ausgleich traf (90.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die SVg Breitenau/Schwarzau und der SC Katzelsdorf schließlich mit einem Remis.

Remis dank spätem Treffer von Milivojevic

Die SVg Breitenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich drei Zählern aus elf Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Breitenau das Problem. Erst drei Treffer markierte die SVg Breitenau/Schwarzau – kein Team der 2. Landesliga Ost ist schlechter. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die SVg Breitenau auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Ein Punkt reichte Katzelsdorf, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun acht Punkten steht der SC Katzelsdorf auf Platz elf. Mit erst 13 erzielten Toren hat Katzelsdorf im Angriff Nachholbedarf. Zwei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Katzelsdorf derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Katzelsdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am nächsten Samstag reist Breitenau zum ASK Bad Vöslau, zeitgleich empfängt der SC Katzelsdorf den 1. FC Bisamberg.

2. Landesliga Ost: SVg Breitenau/Schwarzau – SC Katzelsdorf, 1:1 (0:0)

90 Marco Milivojevic 1:1

84 Jonas Gallei 0:1