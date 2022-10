Wolkersdorfs Weigl entscheidet Spiel gegen Vösendorf mit dem Abpfiff

Details Samstag, 29. Oktober 2022 00:01

2. Landesliga Ost: Über 300 Besucher wollten dieses Spiel der 12. Runde in Wolkersdorf mitverfolgen. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Gerin Druck Wolkersdorf gegen den ASV Vösendorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte der SC Wolkersdorf dabei jedoch nicht hin.

Vösendorf geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Thomas Hochmeister das schnelle 1:0 für Wolkersdorf erzielte. Ein kurz abgespielter Eckball wurde zunächst zu lang geschlagen, doch die Heimischen brachten den Ball von der linken Seite erneut in die Gefahrenzone, wo Hochmeister aus kurzer Distanz zur Stelle war. Valentin Holzer nutzte die Chance für den ASV Vösendorf und beförderte in der 18. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nach einem langen Pass in die Spitze konnte Holzer den herauseilenden Keeper austricksen und den Ball zum Ausgleich im Tor unterbringen. Nach einer halben Stunde vergab Thomas Petronczki alleine vor dem Torhüter die Chance auf die neuerliche Führung der Heimischen. Wenige Minuten später scheiterte auch Christian Stanic aus kurzer Distanz. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Die erste große Chance im zweiten Durchgang fanden die Gäste vor, doch die flache Hereingabe konnten die Vösendorfer nicht im Tor unterbringen. Kurz vor dem Ende setzte Stanic einen Kopfball nur knapp über das Gehäuse. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Joker Lukas Weigl in der Nachspielzeit zu und erzielte nach einem Eckball per Kopf den Führungstreffer für den SC Gerin Druck Wolkersdorf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SC Wolkersdorf Vösendorf 2:1.

Wolkersdorf weiterhin im Titelrennen dabei

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Wolkersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Wer den Gastgeber besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte der SC Gerin Druck Wolkersdorf. Der SC Wolkersdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Wolkersdorf acht Siege und vier Unentschieden auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt der ASV Vösendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und drei Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist der SC Gerin Druck Wolkersdorf zum SV Stockerau, zeitgleich empfängt Vösendorf den SC Katzelsdorf.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – ASV Vösendorf, 2:1 (1:1)

91 Lukas Weigl 2:1

18 Valentin Holzer 1:1

6 Thomas Hochmeister 1:0