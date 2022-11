Vösendorf gewährt Katzelsdorf nur Ehrentreffer

Details Samstag, 05. November 2022 04:52

2. Landesliga Ost: Etwa 130 Zuschauer verfolgten das Spiel der 13. Runde zwischen dem ASV Vösendorf und dem SC Katzelsdorf. Der SC Katzelsdorf blieb gegen den ASV Vösendorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Vösendorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Kurz vor dem Seitenwechsel sorgte Mario Kiraly mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Katzelsdorf (45.). Mit einem Tor Vorsprung für den ASV Vösendorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 2:0 für den Gastgeber stellte erneut Kiraly sicher, diesmal mit einem sehenswerten Freistoß. In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Nach einer schönen Kombination jubelten die Gastgeber erneut. Mit dem 3:0 durch Jason Sprinzer schien die Partie bereits in der 53. Minute mit Vösendorf einen sicheren Sieger zu haben. Valentin Holzer vollendete nur drei Minuten später zum vierten Tagestreffer in der 56. Spielminute. Aleksandar Stanojcic erzielte in der 66. Minute den Ehrentreffer für den SC Katzelsdorf und verkürzte auf 4:1. Holzer stellte schließlich in der 81. Minute den 5:1-Sieg für den ASV Vösendorf sicher. Letztlich feierte Vösendorf gegen Katzelsdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Vösendorf sichert Platz in der oberen Tabellenhälfte

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASV Vösendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Vösendorf verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der ASV Vösendorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der SC Katzelsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Katzelsdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Vösendorf dann im nächsten Spiel den ASK Bad Vöslau, während der SC Katzelsdorf am gleichen Tag beim SC Gerin Druck Wolkersdorf antritt.

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – SC Katzelsdorf, 5:1 (1:0)

81 Valentin Holzer 5:1

66 Aleksandar Stanojcic 4:1

56 Valentin Holzer 4:0

53 Jason Sprinzer 3:0

51 Mario Kiraly 2:0

43 Mario Kiraly 1:0