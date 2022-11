Kellerduell endet remis! Bisamberg und Bad Vöslau liefern Torfestival

Details Samstag, 05. November 2022 04:58

2. Landesliga Ost: Bad Vöslau sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 5:5 hieß es am Ende vor etwa 150 Zuschauern. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Bad Vöslau bereits in Front. Daniel Weber markierte in der dritten Minute die Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Mareich (8.). Georg Sevcik legte in der elften Minute per Elfmeter zum 3:0 für Bad Vöslau nach. Mareich schraubte das Ergebnis in der 20. Minute mit dem 4:0 für den ASK Bad Vöslau in die Höhe. Bis zur Pause hielt die Defensive von Bisamberg dicht, sodass sich der Vorsprung von Bad Vöslau nicht weiter vergrößerte.

Bad Vöslau schenkt 4:0-Führung her

In der 54. Minute erzielte Mensur Kurtisi per Strafstoß das 1:4 für den 1. FC Bisamberg. Dominik Volf war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Tor des ASK Bad Vöslau unterbrachte und auf 4:2 verkürzte. In Minute 65 verwandelte Mensur Kurtisi einen weiteren Elfmeter und schon stand es nur nch 4:3. Mit schnellen Toren von Lorenz Grabovac (81.) und Oliver Ifkovits (86.) schlug Bisamberg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und schaffte das Kuststück einen 0:4-Rückstand in eine 5:4-Führung zu verwandeln. Für Bad Vöslau reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Weber den Ball in der Nachspielzeit zum 5:5 über die Linie schob (95.) Der ASK Bad Vöslau ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der 1. FC Bisamberg noch ein Unentschieden.

Bisamberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Heimteams ist deutlich zu hoch. 36 Gegentreffer – kein Team der 2. Landesliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Der 1. FC Bisamberg verbuchte insgesamt zwei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Bisamberg kann einfach nicht gewinnen.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 36 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Bad Vöslau in dieser Saison. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der ASK Bad Vöslau derzeit auf dem Konto. Bad Vöslau blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Beide Mannschaften haben elf Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass der ASK Bad Vöslau mit einer Bilanz von 26:36 auf dem zwölften Tabellenplatz steht – knapp vor dem 1. FC Bisamberg (24:36 Tore).

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Bisamberg dann im nächsten Spiel die TSU NeuMed Obergänserndorf, während Bad Vöslau am gleichen Tag beim ASV Vösendorf antritt.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – ASK Bad Vöslau, 5:5 (0:4)

95 Daniel Weber 5:5

86 Oliver Ifkovits 5:4

81 Lorenz Grabovac 4:4

65 Mensur Kurtisi 3:4

58 Dominik Volf 2:4

54 Mensur Kurtisi 1:4

20 Benjamin Mareich 0:4

11 Georg Sevcik 0:3

8 Benjamin Mareich 0:2

3 Daniel Weber 0:1