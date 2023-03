Bleyer fliegt, SC Wolkersdorf patzt gegen Katzelsdorf

Details Samstag, 25. März 2023 23:06

2. Landesliga Ost: Die gute Serie des SC Wolkersdorf seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen Katzelsdorf vor etwa 250 Zuschauern mit 2:3 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem SC Katzelsdorf beugen mussten. Das Hinspiel hatte Wolkersdorf für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Die Gastgeber gingen als klarer Favorit in diese Begegnung, doch Katzelsdorf ging durch Davor Tadijanovic in der 25. Minute in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gäste. Nach der Pause steigerten sich die Hausherren und hatten mit einem Doppelschlag die Antworten auf den Rückstand parat. Das 1:1 des SC Gerin Druck Wolkersdorf stellte Marcel Bleyer sicher (47.). In der 52. Minute bejubelte der SC Wolkersdorf das 2:1 von Fabian Stöckl. Bleyer erwies Wolkersdorf einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (58.). In Überzahl witterten die Gäste aus Katzelsdorf ihre Chance. Der SC Katzelsdorf traf in der 86. Minute durch Yasin Adigüzel zum Ausgleich. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Moritz Stangl noch einen Treffer parat hatte (90.) und Katzelsdorf den späten Sieg sicherte. Am Ende verbuchte Katzelsdorf gegen den SC Gerin Druck Wolkersdorf einen knappen Sieg.

Wolkersdorf stolpert im Titelrennen

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der SC Wolkersdorf in der Tabelle stabil. 33 Tore – mehr Treffer als Wolkersdorf erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga Ost. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf baute die gute Serie (elf Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Tableau hatte der Sieg des SC Katzelsdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Katzelsdorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Katzelsdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Der SC Wolkersdorf ist am kommenden Freitag zu Gast beim FC spusu Mistelbach. Für Katzelsdorf geht es am kommenden Samstag beim ASK Bad Vöslau weiter.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SC Katzelsdorf, 2:3 (0:1)

90 Moritz Stangl 2:3

86 Yasin Adiguezel 2:2

52 Fabian Stoeckl 2:1

47 Marcel Bleyer 1:1

25 Davor Tadijanovic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei