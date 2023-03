Tore am laufenden Band zwischen Vösendorf und Bad Vöslau

Details Samstag, 25. März 2023 23:14

2. Landesliga Ost: Vösendorf und Bad Vöslau lieferten sich vor rund 180 Besuchern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für den ASV Vösendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen.

Mehr als eine halbe Stunde lang mussten die Zuschauer auf Tore warten. Gerald Bauer brachte seinen ASV Vösendorf in der 33. Minute nach vorn. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Berke Kuvvet den Ausgleich (35.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die zweite Halbzeit begann gleich mit weiteren Treffern. In der 46. Minute brachte Daniel Weber den Ball im Netz von Vösendorf unter und sorgte so für eine 2:1-Führung der Gäste. Der Gastgeber hatte sich schnell wieder gesammelt und Philip Müller erzielte den Ausgleich (47.). Die Gastgeber konnten das Spiel dann sogar komplett drehen. Valentin Holzer traf zum 3:2 zugunsten des ASV Vösendorf (63.). Nur drei Minuten später erhöhte Mathias Svoboda auf 4:2 (66.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marcus Marzinger für einen Treffer sorgte (91.) und den 4:3-Endstand besiegelte. Am Schluss gewann Vösendorf gegen den ASK Bad Vöslau.

Drei Auswärtstreffer und doch kein Punkt

Trotz des Sieges bleibt der ASV Vösendorf auf Platz fünf. Vösendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den ASV Vösendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Vösendorf gerät Bad Vöslau immer weiter in die Bredouille. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des ASK Bad Vöslau im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 40 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Landesliga Ost. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Bad Vöslau alles andere als positiv.

Der ASV Vösendorf stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der TSU NeuMed Obergänserndorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der ASK Bad Vöslau den SC Katzelsdorf.

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – ASK Bad Vöslau, 4:3 (1:1)

91 Marcus Marzinger 4:3

66 Mathias Svoboda 4:2

63 Valentin Holzer 3:2

47 Philip Mueller 2:2

46 Daniel Weber 1:2

35 Berke Kuvvet 1:1

33 Gerald Bauer 1:0

