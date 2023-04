Doppelpack: Bauer schießt FC Mistelbach zum Sieg gegen Wolkersdorf

Details Samstag, 01. April 2023 00:32

2. Landesliga Ost: Das Weinviertel-Derby ging vor über 630 Besuchern an die Gastgeber. Durch ein 2:1 holte sich der FC Mistelbach in der Partie gegen den SC Wolkersdorf drei Punkte. Gegen Mistelbach setzte es für Wolkersdorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den FC spusu Mistelbach geendet.

37 Minuten lang war es eine ausgeglichene Partie. Vor einer Kulisse von 636 Zuschauern war es Marcel Bauer (37.), der das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Zur Pause wusste der FC Mistelbach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das gab den Heimsichen Auftrieb und Selbstvertrauen. Nach 63 Minuten machte sich das auch im Ergebnis bemerkbar. Bauer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Kurz vor dem Ende kam nochmal Spannung auf, denn es gab Elfmeter für Wolkersdorf. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf witterte seine Chance und Daniel Schöpf schoss den Ball zum 1:2 ein (89.). Schließlich sprang für Mistelbach gegen den SC Wolkersdorf ein Dreier heraus.

Wichtiger Sieg im Derby

Der FC spusu Mistelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg des FC Mistelbach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. In dieser Saison sammelte Mistelbach bisher fünf Siege und kassierte zehn Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt Wolkersdorf in der Tabelle auf Platz drei zurück. Nur zweimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SC Gerin Druck Wolkersdorf etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der SC Wolkersdorf.

Während der FC spusu Mistelbach am kommenden Freitag den SV Sierndorf empfängt, bekommt es Wolkersdorf am selben Tag mit dem ASK Bad Vöslau zu tun.

2. Landesliga Ost: FC spusu Mistelbach – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 2:1 (1:0)

89 Daniel Schoepf 2:1

63 Marcel Bauer 2:0

39 Marcel Bauer 1:0

