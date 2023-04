Sierndorf holt drei Punkte in Mistelbach

Details Samstag, 08. April 2023 00:27

2. Landesliga Ost: Am Freitag verbuchte der SV Sierndorf vor rund 200 Besucher einen 2:1-Erfolg gegen den FC spusu Mistelbach. Die Ausgangslage sprach für Sierndorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatten die Gäste durch ein 2:0 für sich entschieden.

Die Gäste kamen besser ins Spiel und das machte sich auch auf der Anzeigentafel bemerkbar. Der FC Mistelbach geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Uros Krusic das schnelle 1:0 für den SV Sierndorf erzielte. Die Heimelf fing sich danach wieder und fand ebenfalls den Weg auf die Anzeigentafel. Emir Dilic nutzte die Chance eines Elfmeters für Mistelbach und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach einer Stunde schien alles für den FC Mistelbach zu laufen. Der Schiedsrichter schickte Cedric Dalmeida von Sierndorf mit Gelb-Rot zum Duschen (60.). Dass der SV Sierndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Leonhard Sommerer, der in der 75. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Sierndorf gegen den FC spusu Mistelbach.

Sommerer macht den Unterschied

Der FC Mistelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In dieser Saison sammelte Mistelbach bisher fünf Siege und kassierte elf Niederlagen. Für den FC spusu Mistelbach sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Trotz der drei Zähler machte der SV Sierndorf im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Sierndorf derzeit auf dem Konto. Der SV Sierndorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Am kommenden Freitag trifft der FC Mistelbach auf den SV Donau Langenlebarn, Sierndorf spielt tags darauf gegen den SC Gerin Druck Wolkersdorf.

2. Landesliga Ost: FC spusu Mistelbach – SV Sierndorf, 1:2 (1:1)

75 Leonhard Sommerer 1:2

32 Emir Dilic 1:1

8 Uros Krusic 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei