Katzelsdorf verliert Heimspiel gegen Obergänserndorf

Details Sonntag, 09. April 2023 00:17

2. Landesliga Ost: Für den SC Katzelsdorf gab es in der Partie gegen Obergänserndorf, an deren Ende vor rund 110 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Schon im Hinspiel hatte Katzelsdorf die Oberhand behalten und einen 3:0-Erfolg davongetragen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Christopher Drazan markierte in der fünften Minute die Führung. Doch diese Führung hierlt zunächst nicht lange. Der SC Katzelsdorf musste den Treffer von Mato Tadic zum 1:1 hinnehmen (13.). Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Bernhard Fucik von Katzelsdorf den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte (Beleidigung). In der 35. Minute erzielte Terence-True Tutschku das 2:1 für Obergänserndorf. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lukas Maurer seine Chance und schoss das 3:1 (44.) für die Gäste. In Halbzeit zwei sollten keine Tore mehr fallen, aber es gab nochmal Aufregung. Katzelsdorfs Trainer Peter Lackner wurde vom Unparteiischen zuerst mit Gelb verwarnt, als er seinem Unmut freien Lauf ließ. Da er sich nicht beruhigen konnte, sah Lackner in der selben Minute Rot. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Obergänserndorf setzt sich von Katzelsdorf ab

Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SC Katzelsdorf momentan auf dem Konto. Katzelsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Sechs Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat die TSU NeuMed Obergänserndorf derzeit auf dem Konto. Obergänserndorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Oberg.dorf setzte sich mit diesem Sieg vom SC Katzelsdorf ab und belegt nun mit 23 Punkten den siebten Rang, während Katzelsdorf weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Der SC Katzelsdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Eggendorf an. Zwei Tage später empfängt die TSU NeuMed Obergänserndorf den ASK Bad Vöslau.

2. Landesliga Ost: SC Katzelsdorf – TSU NeuMed Obergänserndorf, 1:3 (1:3)

44 Lukas Maurer 1:3

35 Terence-True Tutschku 1:2

13 Mato Tadic 1:1

5 Christopher Drazan 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei