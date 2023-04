SC Brunn/Geb. deklassiert Bisamberg

Details Samstag, 15. April 2023 01:20

2. Landesliga Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Brunn/Geb. und Bisamberg vor rund 50 Besuchern mit dem Endstand von 6:0. Damit wurde Brunn/Geb. der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen müssen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Brunn/Geb. bereits in Front. Ronald Datler markierte in der dritten Minute per Kopf die Führung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Klemens Obitsch das 2:0 zugunsten des Heimteams (40.). Mit der Führung für den SC Brunn/Geb. ging es in die Kabine. Auch in Halbzeit zwei lief das Spiel nur in eine Richtung. Nils Berger brachte Brunn/Geb. in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (54.). Das Heimteam machte weiter Druck. Julian Uhlig überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SC Brunn/Geb. (63.). Doppelschlag: Philipp Gallhuber besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SC Brunn/Geb. (85.). Paul Kozelsky baute den Vorsprung von Brunn/Geb. in der selben Minute (85.) aus. Am Ende kam der SC Brunn/Geb. gegen den 1. FC Bisamberg zu einem verdienten Sieg.

Brunn/Geb. sichert Platz zwei ab

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Bisamberg festigte der SC Brunn/Geb. den zweiten Tabellenplatz. Die Verteidigung von Brunn/Geb. wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 15-mal bezwungen. Die Saison des SC Brunn/Geb. verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC Brunn/Geb. nun schon elf Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Brunn/Geb, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der 1. FC Bisamberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den neunten Tabellenplatz bei. Die Defensive von Bisamberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 44-mal war dies der Fall. Vier Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der 1. FC Bisamberg derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt der SC Brunn/Geb. beim ASV Vösendorf an, während Bisamberg einen Tag zuvor den SV Stockerau empfängt.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – 1. FC Bisamberg, 6:0 (2:0)

85 Philipp Gallhuber 6:0

85 Paul Kozelsky 5:0

63 Julian Uhlig 4:0

54 Nils Berger 3:0

40 Klemens Obitsch 2:0

3 Ronald Datler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei