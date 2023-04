Stockerau siegt beim 1. FC Bisamberg

Details Samstag, 22. April 2023 00:53

2. Landesliga Ost: Der SV Stockerau erreichte vor 250 Besuchern einen 3:1-Erfolg beim 1. FC Bisamberg. Stockerau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des Gasts gegangen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SV Stockerau bereits in Front. Romulo Silva Santos markierte in der vierten Minute die Führung. Bisamberg schwächte sich schon früh, als Mensur Kurtisi nach seiner Kritik mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (32.). Santos schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (45+4.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Dann schöpften die Heimischen nochmal Hoffnung - Strafstoß. Stockerau musste den Elfmeter-Treffer von Dominik Volf zum 1:2 hinnehmen (53.). Doch Stockerau konnte sich an diesem Abend auf einen Mann verlassen. Mit dem 3:1 sicherte Santos dem SV Stockerau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (71.). Die 1:3-Heimniederlage des 1. FC Bisamberg war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Santos ließ es richtig krachen

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Stockerau – Bisamberg bleibt weiter unten drin. Die Defensive des 1. FC Bisamberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Bisamberg derzeit auf dem Konto. Die Lage des 1. FC Bisamberg bleibt angespannt. Gegen den SV Stockerau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Stockerau hat nach dem souveränen Erfolg über Bisamberg weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Saisonbilanz des SV Stockerau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und drei Unentschieden büßte Stockerau lediglich drei Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für den SV Stockerau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für den 1. FC Bisamberg ist der FC spusu Mistelbach (Freitag, 19:30 Uhr). Stockerau misst sich am selben Tag mit dem ASV Vösendorf (20:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – SV Stockerau, 1:3 (0:2)

71 Romulo Silva Santos 1:3

53 Dominik Volf 1:2

49 Romulo Silva Santos 0:2

4 Romulo Silva Santos 0:1

