SC Korneuburg verteidigt gegen Bad Vöslau die Tabellenführung

Details Samstag, 29. April 2023 00:09

2. Landesliga Ost: Durch ein 2:1 holte sich der SC Korneuburg in der Partie gegen Bad Vöslau vor rund 150 Zuschauern drei Punkte. Vollends überzeugen konnte Korneuburg dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatte der SC Sparkasse Korneuburg beim ASK Bad Vöslau mit 1:0 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Korneuburg bereits in Front. Benjamin Sulimani markierte in der zweiten Minute die frühe Führung. Daniel Maurer war es, der in der elften Minute den Ball im Gehäuse des Tabellenprimus unterbrachte und zum 1:1 ausglich. In der 20. Minute schoss die Heimmannschaft das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Julian Küssler ließ sich als Torschütze feiern. Komfortabel war die Pausenführung von Korneuburg nicht, aber immerhin ging der SC Sparkasse Korneuburg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der SC Korneuburg in der 53. Minute, als Daniel Hautzinger mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Ein starker Auftritt ermöglichte Korneuburg am Freitag trotz Unterzahl einen 2:1-Erfolg gegen Bad Vöslau.

Sieg Nummer 15 für Korneuburg

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Sparkasse Korneuburg 47 Zähler zu Buche. Beim SC Korneuburg greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt Korneuburg die beste Defensive der 2. Landesliga Ost.

Der ASK Bad Vöslau holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Gäste haben auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. In der Defensive drückt der Schuh bei Bad Vöslau, was in den 51 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich der ASK Bad Vöslau schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Bad Vöslau. Nach der Niederlage gegen den SC Sparkasse Korneuburg ist der ASK Bad Vöslau aktuell das defensivschwächste Team der 2. Landesliga Ost. Der SC Korneuburg wandert mit nun 47 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Bad Vöslau gegenwärtig trist aussieht.

Während Korneuburg am nächsten Montag (17:00 Uhr) beim ASV Vösendorf gastiert, duelliert sich der ASK Bad Vöslau am gleichen Tag mit der TSU NeuMed Obergänserndorf.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – ASK Bad Vöslau, 2:1 (2:1)

20 Julian Kuessler 2:1

11 Daniel Maurer 1:1

2 Benjamin Sulimani 1:0

