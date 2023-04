Katzelsdorf bleibt beim SC Brunn/Geb. nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 29. April 2023 00:15

2. Landesliga Ost: Katzelsdorf konnte dem SC Brunn/Geb. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor 130 Zuschauern mit 1:4. An der Favoritenstellung ließ Brunn/Geb. keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Katzelsdorf einen Sieg davon. Nach dem Hinspiel hatte sich der SC Brunn/Geb. dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Die ersten Minuten stand bei beiden Mannschaften die Null auf der Anzeigentafel. Nils Berger brachte die Heimmannschaft dann in der 22. Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SC Brunn/Geb. einen knappen Vorsprung herausgespielt. Nach dem Seitenwechsel legten die Heimischen nach. Klemens Obitsch trug sich in der 56. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 3:0 von Nikolaus Resch für Brunn/Geb. war das Spiel eigentlich schon entschieden (59.). Julian Uhlig legte in der 71. Minute zum 4:0 für den SC Brunn/Geb. nach. In der 84. Minute erhielt Philipp Gallhuber die Gelb-Rote Karte, sodass der SC Brunn/Geb. fortan in Unterzahl agieren musste. Katzelsdorf kam kurz vor dem Ende durch Davor Tadijanovic zum Ehrentreffer (86.). Am Ende stand Brunn/Geb. als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Brunn/Geb. weiterhin auf Platz zwei

Im Tableau hatte der Sieg des SC Brunn/Geb. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. An der Abwehr des SC Brunn/Geb. ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 17 Gegentreffer musste Brunn/Geb. bislang hinnehmen. Der SC Brunn/Geb. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Der SC Katzelsdorf führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und zehn Niederlagen.

Der Motor von Katzelsdorf stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim SC Brunn/Geb, wo man insgesamt 40 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist Brunn/Geb. zum ASK Bad Vöslau, gleichzeitig begrüßt der SC Katzelsdorf den SV Stockerau auf heimischer Anlage.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – SC Katzelsdorf, 4:1 (1:0)

86 Davor Tadijanovic 4:1

71 Julian Uhlig 4:0

59 Nikolaus Resch 3:0

56 Klemens Obitsch 2:0

22 Nils Berger 1:0

