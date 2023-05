Deutlicher Erfolg der TSU Obergänserndorf gegen Bad Vöslau

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:09

2. Landesliga Ost: Die TSU NeuMed Obergänserndorf setzte sich vor etwa 100 Besuchern standesgemäß gegen den ASK Bad Vöslau mit 5:2 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Obergänserndorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel hatte der Gastgeber für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Mato Tadic lieferte die Vorlage zur Führung und Muhammed Ali Keskin trug sich in der 16. Spielminute in die Torschützenliste ein. Kurz vor der Pause konnten die Gäste per Elfmeter ausgleichen. Daniel Weber nutzte die Chance für Bad Vöslau und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach dem die Seiten getauscht waren, hatten die Heimischen schnell wieder Grund zur Freude. Mato Tadic brachte Obergänserndorf nach 48 Minuten die 2:1-Führung. In der Schlussviertelstunde folgte dann ein Doppelschlag, der das Spiel entschied. Für diese Entscheidung waren Lukas Maurer (73.) und Michael Harrauer (76.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Yasin Erkilinc verkürzte für den ASK Bad Vöslau später in der 86. Minute auf 2:4. Doch das war noch nicht der letzte Treffer in diesem Spiel. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Alessandro Wagner für einen Treffer sorgte (92.). Am Ende verbuchte die TSU NeuMed Obergänserndorf gegen Bad Vöslau einen Sieg.

Souveräner Heimerfolg

Obergänserndorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle keinen Boden gut und rangiert weiterhin auf Position sieben. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Obergänserndorf momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den ASK Bad Vöslau ist die TSU NeuMed Obergänserndorf weiter im Aufwind.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Bad Vöslau. Die mittlerweile 56 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Der Gast holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des ASK Bad Vöslau immens. Die Stärke von Bad Vöslau liegt in der Offensive – mit insgesamt 36 erzielten Treffern. Der ASK Bad Vöslau kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Zuletzt war bei Bad Vöslau der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Obergänserndorf den SC Sparkasse Korneuburg, während der ASK Bad Vöslau am selben Tag gegen den SC Brunn/Geb. Heimrecht hat.

2. Landesliga Ost: TSU NeuMed Obergänserndorf – ASK Bad Vöslau, 5:2 (1:1)

92 Alessandro Wagner 5:2

86 Yasin Erkilinc 4:2

76 Michael Harrauer 4:1

73 Lukas Maurer 3:1

48 Mato Tadic 2:1

37 Daniel Weber 1:1

16 Muhammed Ali Keskin 1:0

