Mistelbach holt bei Vösendorf Remis in der Nachspielzeit

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:07

2. Landesliga Ost: Das Spiel vom Freitag zwischen dem ASV Vösendorf und dem FC spusu Mistelbach endete vor 255 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Der FC Mistelbach zog sich gegen Vösendorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der ASV Vösendorf hatte mit 3:0 gesiegt.

Am Freitag kam es zum Mittelfeldduell zwischen Vösendorf und Mistelbach. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach dem Seitenwechsel hatten die Heimischen die besseren Momente. Eine starke Leistung zeigte Yasin Kirimli, der sich mit einem Doppelpack für Vösendorf beim Trainer empfahl (53./64.). Die Gäste mussten etwas ändern und taten das auch. In Minute 85 kam Josef Hesek in die Partie, traf nur vier Minuten später und markierte das 1:2 von Mistelbach (89.). Die Gäste hatten nun Lunte gerochen und wollten mehr. Mit seinem Treffer aus der 93. Minute bewahrte Marcel Bauer seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Gedanklich hatte der ASV Vösendorf den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem FC spusu Mistelbach am Ende noch den Teilerfolg.

Das Beste zum Schluss: Bauer erzielt Remis in der Nachspielzeit

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt Vösendorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, acht Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für den ASV Vösendorf bereits drei Spiele zurück.

Der FC Mistelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Gäste aus, sodass man nun auf dem achten Platz steht. Mistelbach verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ der FC spusu Mistelbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am kommenden Samstag trifft Vösendorf auf den SV Sierndorf, der FC Mistelbach spielt tags zuvor gegen den SC Katzelsdorf.

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – FC spusu Mistelbach, 2:2 (0:0)

93 Marcel Bauer 2:2

89 Josef Hesek 2:1

64 Yasin Kirimli 2:0

53 Yasin Kirimli 1:0

