Doppelschlag von Korneuburgs Endlicher trifft Obergänserndorf hart

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Erfolgreich brachte der SC Korneuburg den Auswärtstermin bei Obergänserndorf über die Bühne und gewann das Match vor 120 Zuschauern mit 3:1. Auf dem Papier ging Korneuburg als Favorit ins Spiel gegen Obergänserndorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für die TSU NeuMed Obergänserndorf geendet.

Das erste Tor des Spiels ging an die Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SC Sparkasse Korneuburg, denn Unglücksrabe Emanuel Thoma beförderte den Ball ins eigene Netz (27.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Michael Endlicher schockte Obergänserndorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Korneuburg (49./67.). Das 3:1 durch Ömer Topal ließ Korneuburg zum dritten Mal im Match jubeln (76.). Zum Schluss feierte der SC Sparkasse Korneuburg einen dreifachen Punktgewinn gegen Obergänserndorf.

Korneuburg weiter im Aufstiegsmodus

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken der TSU NeuMed Obergänserndorf. Auf heimischem Rasen schnitt Obergänserndorf jedenfalls ziemlich schwach ab (2-3-5). Trotz der Niederlage belegt Oberg.dorf weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die TSU NeuMed Obergänserndorf verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Obergänserndorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SC Korneuburg ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Beim Gast greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 14 Gegentoren stellt Korneuburg die beste Defensive der 2. Landesliga Ost. Mit dem Sieg baute der SC Korneuburg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Sparkasse Korneuburg 16 Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Korneuburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Während Oberg.dorf am nächsten Freitag (20:00 Uhr) beim SC Brunn/Geb. gastiert, duelliert sich der SC Sparkasse Korneuburg am gleichen Tag mit dem ASK Eggendorf.

2. Landesliga Ost: TSU NeuMed Obergänserndorf – SC Sparkasse Korneuburg, 1:3 (1:0)

76 Oemer Topal 1:3

67 Michael Endlicher 1:2

49 Michael Endlicher 1:1

27 Eigentor durch Emanuel Thoma 1:0

