SC Korneuburg deklassiert Eggendorf

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:04

2. Landesliga Ost: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Korneuburg und Eggendorf vor rund 80 Besuchern mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ Korneuburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen den ASK Eggendorf einen Sieg davon. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SC Sparkasse Korneuburg hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Eggendorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michael Endlicher das schnelle 1:0 für den SC Korneuburg erzielte. Danach blieb das Spiel zumindest vom Ergebnis her offen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Maximilian Balzer die Führung von Korneuburg auf 2:0 aus. Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Elfmeter-Tor zum 3:0 steuerte Balzer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (62.) und erhöhte den Vorsprung für die Gastgeber. Der Tabellenführer ließ auch in der Schlussphase der Partie nicht locker und machte Tor um Tor. Manuel Tuczai legte in der 79. Minute zum 4:0 für den SC Sparkasse Korneuburg nach. Thomas Jackel vollendete zum fünften Tagestreffer in der 86. Spielminute. Das Heimteam überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 (90.) und der eingewechselte Julian Küssler ließ sich als Torschütze feiern. Letztlich feierte Korneuburg gegen den ASK Eggendorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Korneuburg siegt weiter und träumt schon vom Aufstieg

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Sparkasse Korneuburg 54 Zähler zu Buche. Mit nur 14 Gegentoren stellt der SC Korneuburg die sicherste Abwehr der Liga.

Eggendorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Trotz der Niederlage fiel der ASK Eggendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Im Sturm von Eggendorf stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der ASK Eggendorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Eggendorf die dritte Pleite am Stück. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Korneuburg ungeschlagen ist.

Am kommenden Freitag trifft der SC Sparkasse Korneuburg auf den SC Gerin Druck Wolkersdorf, der ASK Eggendorf spielt am selben Tag gegen den SC Brunn/Geb.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – ASK Eggendorf, 6:0 (2:0)

90 Julian Kuessler 6:0

86 Thomas Jackel 5:0

79 Manuel Tuczai 4:0

62 Maximilian Balzer 3:0

42 Maximilian Balzer 2:0

8 Michael Endlicher 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei