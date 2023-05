SVg Breitenau bricht bei Bisamberg ein

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:10

2. Landesliga Ost: Die SVg Breitenau/Schwarzau blieb gegen den 1. FC Bisamberg chancenlos und kassierte vor etwas mehr als 120 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Bisamberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die SVg Breitenau einen klaren Erfolg. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt.

Die Hausherren begannen dominant. Oliver Ifkovits markierte vor 122 Zuschauern die Führung für den 1. FC Bisamberg (6.). Durch ein Eigentor von Marcel Sittler verbesserten die Gastgeber den Spielstand auf 2:0 für sich (15.). Mit dem 3:0 von Philip Holzer für Bisamberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Ifkovits seinen zweiten Treffer nachlegte (40.) und auf 4:0 erhöhte. Der 1. FC Bisamberg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Einige Minuten nach Wiederbeginn durften auch die Gäste treffen. Marco Milivojevic erzielte in der 52. Minute den Ehrentreffer für Breitenau. Lorenz Grabovac besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Bisamberg (77.). Am Ende kam der 1. FC Bisamberg gegen die SVg Breitenau/Schwarzau zu einem verdienten Sieg.

Breitenau steht vor dem Abstieg

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Bisamberg rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Der 1. FC Bisamberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Bisamberg beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Die SVg Breitenau bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Landesliga Ost. Die Gäste stehen mit sieben Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. 11:61 – das Torverhältnis von Breitenau spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die SVg Breitenau/Schwarzau musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SVg Breitenau insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Breitenau die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag trifft der 1. FC Bisamberg auf den SC Gerin Druck Wolkersdorf, die SVg Breitenau/Schwarzau spielt tags darauf gegen den ASV Vösendorf.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – SVg Breitenau/Schwarzau, 5:1 (4:0)

77 Lorenz Grabovac 5:1

52 Marco Milivojevic 4:1

40 Oliver Ifkovits 4:0

38 Philip Holzer 3:0

15 Eigentor durch Marcel Sittler 2:0

6 Oliver Ifkovits 1:0

