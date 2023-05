SC Wolkersdorf entscheidet Topduell gegen Korneuburg für sich

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Der SC Gerin Druck Wolkersdorf verpasste dem SC Sparkasse Korneuburg einen Dämpfer und gewann vor 550 Zuschauern mit 1:0 gegen den Tabellenführer. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Die Hausherren lagen vor dem Spiel sieben Punkte hinter dem Tabellenführer auf Platz zwei. Vor eigenem Publikum wollte man das Topduell aber unbedingt für sich entscheiden und noch einmal näher an den SC Korneuburg heran rücken. Das merkte man auch in Halbzeit eins, denn der SC Wolkersdorf spielte munter nach vorne. Doch auch wenn man einige gute Chancen vor fand, vor allem nach einem Abspielfehler des Korneuburger Keepers, so gelang es zunächst nicht daraus Kapital zu schlagen. Bevor es in die Pause ging, hatte Niklas Mikulanec noch das 1:0 des SC Wolkersdorf parat (41.). Mikulanec kam am Mittelkreis an den Ball und marschierte Richtung Mitte. Aus gut zwanzig Metern zog er ab und traf mit einem Aufsitzer ins lange Eck zur Führung. Auch in Halbzeit zwei hatten zunächst die Heimischen die guten Chancen den Vorsprung zu erhöhen, doch die Gäste brachten ein ums andere Mal ein Bein dazwischen. Die beste Chance auf den Ausgleich vergaben die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite. Emanuel Thoma brachte den Ball an den kurzen Pfosten und Benjamin Sulimani versuchte es per Ferse, scheiterte aber am Reflex von Torhüter Christian Schiller. Im Konter schlenzte dann Emanuel Rajdl den Ball an den Pfosten. Letztendlich hatten die Gastgeber Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahmen – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Die Highlights:

(Video-Credits: FussballTVNiederösterreich)

Wolkersdorf fügt Korneuburg zweite Saison-Niederlage zu

Wolkersdorf behauptet nach dem Erfolg über den SC Korneuburg den zweiten Tabellenplatz. Wer den SC Gerin Druck Wolkersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 19 Gegentreffer kassierte der SC Wolkersdorf. Wolkersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Den SC Gerin Druck Wolkersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Korneuburg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 15 Gegentore zugelassen hat. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Der SC Sparkasse Korneuburg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den SC Wolkersdorf ist der 1. FC Bisamberg (Freitag, 19:30 Uhr). Der SC Korneuburg misst sich am selben Tag mit dem SC Brunn/Geb. (20:00 Uhr).

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SC Sparkasse Korneuburg, 1:0 (1:0)

41 Niklas Mikulanec 1:0

