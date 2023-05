SC Brunn/Geb. in Bestform Sieger gegen Korneuburg

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:13

2. Landesliga Ost: Der SC Brunn/Geb. verpasste dem SC Korneuburg einen Dämpfer und siegte vor 450 Zuschauern mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Brunn/Geb. die Nase vorn. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Die Heimelf wollte dem Tabellenführer ein Bein stellen und das gelang auch. Zunächst hatten die Gäste eine Topchance, doch der Kopfball von Daniel Hautzinger ging knapp am Gehäuse vorbei. Auf der Gegenseite scheiterte David Würfel am Gäste-Keeper. Korneuburgs Benjamin Sulimani scheiterte dann mit einem Schuss auf das kurze Eck am Schlussmann der Gastgeber. Kurz vor der Pause erzielten die Gastgeber den ersten Treffer. Nils Berger und David Würfel spielten per Doppelpass die Hintermannschaft der Gäste aus. Würfel scheiterte zunächst am Keeper, doch Paul Kozelsky brachte den Ball im Nachschuss zum 1:0 zugunsten des SC Brunn/Geb. über die Linie (38.). Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Korneubrugs Sulimani scheiterte zunächst alleine vor dem Tor und brachte den Ball nicht im Tor unter. Kurz darauf wurde ein Schuss von Würfel im Strafraum gerade noch geblockt. Ein flacher Ball zur Mitte wurde dann gefährlich und der Brunner Stürmer wurde am Einschießen gehindert und gefoult. Patrick Baumeister verwandelte den fälligen Strafstoß und erhöhte für den SC Brunn/Geb. auf 2:0 (58.). Der Unparteiische tadelte Daniel Hautzinger von Korneuburg und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (84., Tätlichkeit). Die Heimelf hatte auch nach dem 2:0 weitere Chancen den Vorsprung zu erhöhen. Mit dem Ende der Spielzeit strich Brunn/Geb. gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.

Brunn/Geb. rückt näher ans Spitzenduo heran

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Brunn/Geb. liegt nun auf Platz drei. Nur viermal gab sich der SC Brunn/Geb. bisher geschlagen. Brunn/Geb. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den SC Sparkasse Korneuburg 54 Zähler zu Buche. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SC Korneuburg noch Luft nach oben.

Nach dem SC Brunn/Geb. stellt Korneuburg mit 55 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Nächster Prüfstein für den SC Brunn/Geb. ist auf gegnerischer Anlage der SC Gerin Druck Wolkersdorf (Freitag, 19:30 Uhr). Der SC Sparkasse Korneuburg misst sich am gleichen Tag mit dem SV Stockerau.

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – SC Sparkasse Korneuburg, 2:0 (1:0)

58 Patrick Baumeister 2:0

38 Paul Kozelsky 1:0

