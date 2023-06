Vösendorf weist SC Wolkersdorf in die Schranken

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:02

2. Landesliga Ost: Der SC Gerin Druck Wolkersdorf wurde der eigenen Favoritenstellung beim ASV Vösendorf vor 200 Zuschauern nicht gerecht und verlor deutlich mit 1:6. Die Experten wiesen dem SC Wolkersdorf vor dem Match gegen Vösendorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Wolkersdorf den Heimvorteil in einen 2:1-Sieg umgemünzt hatte.

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für den Gast! Bereits nach acht Minuten schickte der Schiedsrichter Wolkersdorfs Torhüter Christian Schiller (Torchancenverhinderung durch Handspiel außerhalb des Strafraums) zum Duschen. Matthias Hager brachte sein Team in der 45+2. Minute per Kopf nach vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (59./60.) zum 2:1 schockte Jason Sprinzer den SC Gerin Druck Wolkersdorf und drehte das Spiel. Durch den Platzverweis von Niklas Mikulanec geriet der SC Wolkersdorf in der 65. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Für das 3:1 des ASV Vösendorf zeichnete Ferdinand Holdhaus verantwortlich (77.). Sprinzer beseitigte mit seinen Toren (78./90.) die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. Auch in der Nachspielzeit kannte Vösendorf keine Gnade. Hager markierte den sechsten Treffer (94.). Am Ende kam der ASV Vösendorf gegen Wolkersdorf zu einem verdienten Sieg.

Highlight-Video vom Spiel: (von FußballTVNiederösterreich)

Vösendorf holt Wolkersdorf aus den Titelträumen

Trotz des Sieges bleibt Vösendorf auf Platz sechs. Der ASV Vösendorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Der Patzer des SC Gerin Druck Wolkersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich, aber der Kampf um den Titel könnte damit eine Vorentschidung erlebt haben. Die gute Bilanz des SC Wolkersdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Wolkersdorf bisher 16 Siege, fünf Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Vösendorf ist der SC Katzelsdorf (Samstag, 17:30 Uhr). Der SC Gerin Druck Wolkersdorf misst sich am selben Tag mit dem SV Stockerau (15:30 Uhr).

2. Landesliga Ost: ASV Vösendorf – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 6:1 (0:1)

94 Eigentor durch Matthias Hager 6:1

90 Jason Sprinzer 5:1

78 Jason Sprinzer 4:1

77 Ferdinand Holdhaus 3:1

60 Jason Sprinzer 2:1

59 Jason Sprinzer 1:1

47 Matthias Hager 0:1

