Wolkersdorf gewinnt gegen Stockerau und wird Vizemeister

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Etwas mehr als 200 Besucher kamen nach Wolkersdorf. Der Gast verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:4 gegen den SC Wolkersdorf. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Wolkersdorf wusste zu überraschen. Das Hinspiel war 3:1 für den Gastgeber ausgegangen.

Das erste Tor des Spiels ging an den SC Gerin Druck Wolkersdorf. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Stockerau, denn Unglücksrabe Benedikt Umschaden beförderte den Ball ins eigene Netz (10.). Die Hausherren legten etwas später nach. Maximilian Mayer versenkte die Kugel zum 2:0 für den SC Wolkersdorf (27.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Kurz nach der Pause sollte nochmal kurz Spannung aufkommen. Für das 1:2 des SV Stockerau zeichnete Daniel Griessler verantwortlich (54.). Doch nur einige MInuten später war das Spiel entschieden. Stockerau geriet deutlicher in Rückstand, als Wolkersdorf auf 3:1 erhöhte (60.). Thomas Neid besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SC Gerin Druck Wolkersdorf (73.). Am Schluss schlug der SC Wolkersdorf den SV Stockerau vor eigenem Publikum mit 4:1 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Anschlusstor von Griessler bleibt nur ein Ehrentreffer

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für Wolkersdorf. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf bewies in dieser Saison sowohl in der Defensive als auch in der Offensive große Qualität, sodass der SC Wolkersdorf unterm Strich mit einem sehr guten Torverhältnis von 62:28 dasteht. Niederlagen hatten für Wolkersdorf im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging der SC Gerin Druck Wolkersdorf punktlos vom Feld. 17-mal holte man die volle Zählerausbeute, fünfmal spielte der SC Wolkersdorf unentschieden. Wolkersdorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Das große Potential von Stockerau blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit dem SV Stockerau zu rechnen sein. Auf die eigene Defensive konnte sich Stockerau in dieser Saison verlassen, was die lediglich 33 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Der SV Stockerau weist mit 15 Siegen, fünf Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Zufrieden kann der SV Stockerau mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will Stockerau in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SV Stockerau, 4:1 (2:0)

73 Thomas Neid 4:1

60 Daniel Schoepf 3:1

54 Daniel Griessler 2:1

27 Maximilian Mayer 2:0

10 Eigentor durch Benedikt Umschaden 1:0

