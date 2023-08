Traumstart für Stockerau gegen Bad Vöslau

Details Samstag, 12. August 2023 00:16

2. Landesliga Ost: Der SV Stockerau empfing zum Auftakt in die neue Saison die Gäste des ASK Bad Vöslau vor rund 250 Zuschauern und erwischte dabei einen Traumstart. Mit 0:4 verlor der ASK Bad Vöslau am vergangenen Freitag deutlich gegen den SV Stockerau.

Stockerau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Thomas Jackel traf in der sechsten Minute zur frühen Führung für die Gastgeber. Danach konnten die Gäste allerdings den knappen Rückstand halten und weitere Gegentreffer verhindern. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne.

Klarer Heimerfolg für den SVS

Ein Doppelschlag zu Beginn der Schlussviertelstunde brachte die Entscheidung in diesem Spiel. Oliver Wieneritsch versenkte die Kugel zum 2:0 für den SV Stockerau (75.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Alexander Schmid, als er nur wenige Minuten später das 3:0 für Stockerau besorgte (79.). Der SV Stockerau baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Mario Konrad in der 92. Minute traf. Am Ende feierte der SV Stockerau einen gelungenen Saisonauftakt. Gegen Bad Vöslau kam Stockerau zu einem verdienten Sieg.

Weiter geht es für Stockerau am kommenden Dienstag daheim gegen den ASK Mannersdorf. Für den ASK Bad Vöslau steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SC Brunn/Geb. an.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – ASK Bad Vöslau, 4:0 (1:0)

92 Mario Konrad 4:0

79 Alexander Schmid 3:0

75 Oliver Wieneritsch 2:0

6 Thomas Jackel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei