Doppelpack: Uhlig schießt SC Brunn/Geb. zum Sieg gegen Bisamberg

Details Samstag, 12. August 2023 00:10

2. Landesliga Ost: Rund 100 Besucher kamen zum ersten Spiel der Saison nach Brunn/Geb. und wollten das Spiel gegen den 1. FC Bisamberg mitverfolgen. Die Zuschauer sahen dabei einen knappen Heimerfolg des SC Brunn/Geb. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der SC Brunn/Geb. gegen Bisamberg zu einem 2:1.

Das Spiel begann nach Maß für die Hausherren. Florian Uhlig brachte den 1. FC Bisamberg bereits in der zweiten Minute ins Hintertreffen. Doch die Gäste wollten sich wieder zurückkämpfen und das gelang auch. Brunn/Geb. musste den Treffer von Dominik Volf zum 1:1 hinnehmen (25.). Der weitere Verlauf der ersten Halbzeit war durchaus ausgeglichen. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Uhlig mit Doppelpack und Platzverweis der Mann des Abends

Kurz nach dem die zweite Halbzeit angepfiffen war, schlugen die Gastgeber erneut zu. Ein Stangelpass von Julian Uhlig, Maydl stieg über den Ball und Florian Uhlig traf zum 2:1 für Brunn/Geb. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SC Brunn/Geb. nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Uhlig in diesem Spiel (49.). Florian Uhlig, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 58. Minute zum tragischen Helden, als er, nach einer "Schwalbe", mit Gelb-Rot vom Platz flog. Trotz Unterzahl war der SC Brunn/Geb. in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Bisamberg und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Nächster Prüfstein für das Heimteam ist der ASK Bad Vöslau (Dienstag, 17:30 Uhr). Der 1. FC Bisamberg misst sich am selben Tag mit dem FC spusu Mistelbach (19:30 Uhr).

2. Landesliga Ost: SC Brunn/Geb. – 1. FC Bisamberg, 2:1 (1:1)

