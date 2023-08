Doppelpack: Burger sichert Bisamberg den Sieg gegen Mistelbach

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:05

2. Landesliga Ost: Vor rund 180 Zuschauern kam es am Dienstag zum Duell zwischen dem 1. FC Bisamberg und dem FC spusu Mistelbach. Der FC Mistelbach hatte am Dienstag gegen Bisamberg mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die Gäste aus Mistelbach kamen zuerst zu einigen guten Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. nach einem weiten Einwurf in den Strafraum schlugen die Gastgeber zu. Anis Balti wurde am Fünfmeterraum in Szene gesetzt und stellte die Weichen für den 1. FC Bisamberg auf Sieg (22.). Doppelpack für die Heimmannschaft: Nach seinem ersten Tor (26.) markierte Markus Burger wenig später seinen zweiten Treffer (33.). Beim 2:0 tankte sich Mikhail Kalini auf der rechten Seite durch, brachte den Ball flach und scharf zur Mitte, wo Burger nur noch einschieben musste. Beim dritten Treffer konnte Burger von der Mittellinie völlig alleine auf das gegnerische Tor zulaufen und unbedrängt einschieben. Die Gäste versuchten alles um wieder ins Spiel zu kommen, vergaben aber ihre guten Möglichkeiten. Das überzeugende Auftreten von Bisamberg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Mistelbach konnte nur Resultatskosmetik betreiben

Nach der Pause waren wieder die Heimischen gefährlicher und drängten auf den vierten Treffer. Die beste Chance vergab wohl wieder Markus Burger, der den Ball im Fallen nicht im Tor unterbringen konnte und von der Abwehr des FC Mistelbach noch von der Linie gekratzt werden konnte. Für das 1:3 von Mistelbach zeichnete dann Tomas Tok verantwortlich (70.), der auf der rechten Seite alleine in den Strafraum eindringen und den Ball aus spitzem Winkel im langen Eck unterbringen konnte. Obwohl dem 1. FC Bisamberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der FC spusu Mistelbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Video-Highlights von FussballTVNiederösterreich:

Für Bisamberg steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher eine Niederlage aufwies. Nach diesem Erfolg steht der 1. FC Bisamberg auf dem zehnten Platz der 2. Landesliga Ost.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den FC Mistelbach wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem 13. Rang steht.

Am 18.08.2023 empfängt Bisamberg in der nächsten Partie den SV Stockerau. Für Mistelbach geht es schon am Samstag bei der TSU NeuMed Obergänserndorf weiter.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – FC spusu Mistelbach, 3:1 (3:0)

70 Tomas Tok 3:1

33 Markus Burger 3:0

26 Markus Burger 2:0

22 Anis Balti 1:0

