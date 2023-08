50-Meter-Tor: Vukovic schießt Sierndorf zum Sieg gegen Ebreichsdorf

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:06

2. Landesliga Ost: Am zweiten Spieltag trafen sich die Teams des SV Sierndorf und des ASK Ebreichsdorf vor rund 210 Zuschauern. Der SV Sierndorf hat sich gegen den ASK Ebreichsdorf mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

In MInute neun fanden die Gäste aus Ebreichsdorf die erste Großchance des Spiels vor, konnten den Ball aber nicht im Netz unterbringen. Bis zur Pause entwickelte sich allerdings eine ausgeglichene Partie, die aber eher chancenarm verlief. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dann doch noch ein Treffer. Boris Vukovic kam im Mittelfeld an den Ball, schlug diesen hoch in den Strafraum und Leonhard Sommerer brachte Ebreichsdorf in der 38. Minute per Kopfball ins Hintertreffen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Sierndorf bestehen.

In letzter Sekunde: Vukovic trifft zum Sieg

Ein Eckball von der linken Seite flog hoch in den Strafraum der Gastgeber, wo Keeper David Pennersdorfer am Ball vorbei flog und Fabian Klug das Leder per Kopf zum 1:1 des ASK Ebreichsdorf in die Maschen setzte (63.).

Das Spiel wird besser, Ebreichsdorf spielt offensiver und erzwingt sich so Chancen Robert Wagner, Ticker-Reporter

Als alle schon auf den Schlusspfiff warteten, gelang den Heimsichen noch ein "Wundertor"! Boris Vukovic (90+5.) ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer aus rund 50 Metern die Führung bejubeln. Am Schluss gewann der SV Sierndorf gegen Ebreichsdorf.

Sierndorf sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz.

Den Blick aufs Klassement wird man beim ASK Ebreichsdorf – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 14. Rang.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt der SV Sierndorf FC Flyeralarm Admira Panthers, während Ebreichsdorf am selben Tag beim SV Horn Amateure antritt.

2. Landesliga Ost: SV Sierndorf – ASK Ebreichsdorf, 2:1 (1:0)

95 Boris Vukovic 2:1

63 Fabian Klug 1:1

38 Leonhard Sommerer 1:0

