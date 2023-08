Berisha sichert Bisamberg einen Punkt gegen Stockerau

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Am Freitagabend kam es in Bisamberg vor rund 250 Besuchern zum Duell des 1. FC Bisamberg und dem SV Stockerau. In der Begegnung 1. FC Bisamberg gegen den SV Stockerau trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gastgeber, doch Markus Burger vermochte aus kurzer Distanz nicht den Ball an Keeper Benedikt Umschaden vorbei zu bringen. In MInute 18 musste Umschaden in höchster Not gegen einen Abschluss von Anis Balti eingreifen und den Gegentreffer verhindern. Der darauf folgende Fernschuss von Shoma Sato landete in den Händen des Stockerauers Torhüters. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Konrad sein Team in der 24. Minute, als er einen Steckpass übernahm und völlig alleine vor Torhüter Christoph Sauer auftauchte und überlegt einnetzte. Nur vier Minuten später konnte Stockeraus Oliver Wieneritsch den Ball alleine vor dem Tor nicht kontrollieren und verpasste damit die Chance auf 2:0 zu stellen. Der 1. FC Bisamberg glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Stockerau in die Kabinen.

Das Beste zum Schluss: Berisha erzielt Remis in der Nachspielzeit

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste, doch der Abschluss aus rund 15 Metern segelte über das Gehäuse. Einige Minuten später scheiterte Anis Balti am Schlussmann des SV Stockerau. Für das 2:0 des SV Stockerau zeichnete Florian Frithum verantwortlich (66.). nachdem sich Dominik Dafert auf der rechten Seite in den Strafraum dribbelte, wurde seine Hereingabe mit der Hand abgewehrt - Elfmeter. Frithum verwandelte den Penalty sicher im linken oberen Eck. Doch die Heimischen wollten sich nochmal der Niederlage entgegenstemmen. Zunächst scheiterte der eingewechselte Antonio Stojimenov aus kurzer Distanz. Anton Berisha schlug dann aber doppelt zu und glich damit für Bisamberg aus (84./93.). Nach einem schnell ausgeführten Freistoß köpfte Berisha ins kurze Eck ein. Beim Ausgleich übernahm Berisha den Ball per Dropkick und traf zum viel umjubelten 2:2. Stockerau wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem 1. FC Bisamberg die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Video-Highlights von FussballTVNiederösterreich:

Die Aufstellungen:

1. FC Bisamberg: Trainer: Rene Hieblinger Rene Hieblinger T G GR R RNr. Spieler Position T Christoph Sauer - 05 Goran Kreso - 08 Markus Burger - 09 Mikhail Kalini - 10 Dominik Volf - 14 Anton Berisha - 19 Martin Stehlik (K) - 21 Lukas Wallner - 22 Shoma Sato - 23 Benedikt Berger - 77 Anis Balti - T G GR R RNr. Spieler Position ET Maximilian Hörhager Ersatz 06 Nikolas Hüttmair Ersatz 07 Antonio Stojimenov Ersatz 11 Markus Knebel Ersatz 17 Alexander Holzer Ersatz 27 Vincent Hefelle Ersatz.

SV Sparkasse Stockerau: Trainer: Robert Haas Robert Haas T G GR R RNr. Spieler Position T Benedikt Umschaden - 04 Philip Holzer - 05 Michael Popp - 07 Oliver Wieneritsch - 09 Mario Konrad - 10 Florian Frithum - 11 Dominik Dafert (K) - 18 Thomas Jackel - 22 Okan Celik - 25 Alexander Schmid - 27 Lukas Kalser - T G GR R RNr. Spieler Position ET Bernhard Pulker Ersatz 08 Stefan Pacher Ersatz 12 Christoph Rapp Ersatz 15 Christian Karwas Ersatz 17 Daniel Griessler Ersatz 21 Leo Seperic Ersatz

Bei Bisamberg präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (6). Das Remis brachte die Gastgeber in der Tabelle voran. Der 1. FC Bisamberg liegt nun auf Rang drei. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Bisamberg bei.

Der SV Stockerau ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Am kommenden Samstag tritt der 1. FC Bisamberg beim ASK Bad Vöslau an, während Stockerau einen Tag zuvor den SV Donau Langenlebarn empfängt.

2. Landesliga Ost: 1. FC Bisamberg – SV Stockerau, 2:2 (0:1)

93 Anton Berisha 2:2

84 Anton Berisha 1:2

66 Florian Frithum 0:2

24 Mario Konrad 0:1

