Stockerau untermauert gegen Langenlebarn Heimstärke

2. Landesliga Ost: 350 Zuschauer kamen nach Stockerau und wollten sich das Spiel des SV Stockerau gegen den SV Langenlebarn nicht entgehen lassen. Durch ein 3:0 holte sich der SV Stockerau zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Donau Langenlebarn hatte das Nachsehen.

Die Abtastphase war nach zehn Minuten beendet. Durch ein Eigentor von Patrick Grill gelang dem Tabellenprimus das Führungstor. Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Für das 2:0 und 3:0 war Oliver Wieneritsch verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (50./93.). Am Schluss fuhr Stockerau gegen den SV Donau Langenlebarn auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Souveräner Heimsieg

Der SV Stockerau ist mit zehn Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet.

Beim SV Langenlebarn präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Den Blick aufs Klassement wird man beim Gast – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Langenlebarn abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 13. Rang. Die bisherige Saisonbilanz des SV Donau Langenlebarn bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Stockerau tritt am kommenden Sonntag bei der TSU NeuMed Obergänserndorf an, der SV Langenlebarn empfängt am selben Tag den ASK Bad Vöslau.

2. Landesliga Ost: SV Stockerau – SV Donau Langenlebarn, 3:0 (1:0)

93 Oliver Wieneritsch 3:0

50 Oliver Wieneritsch 2:0

10 Eigentor durch Patrick Grill 1:0

