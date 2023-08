SC Wolkersdorf gewinnt gegen Horn Amateure

Details Samstag, 26. August 2023 00:05

2. Landesliga Ost: Vor 150 Zuschauern trafen sich am Freitagabend der SC Gerin Druck Wolkersdorf und die Amateure des SV Horn. Nichts zu holen gab es für die Horn Amateure beim SC Wolkersdorf. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:0.

Die Heimelf begann stark und kam gleich in den Anfangsminuten zu einigen Möglichkeiten. Die größte Chance hatte Christian Stanic, nach einem Zuspiel mit der Ferse von Daniel Schöpf. Stanic lief alleine auf den Gästekeeper zu, doch sein Abschluss konnte von Torhüter Jonas Müller noch an die Querlatte gelenkt werde. Der SV Horn Amateure musste den Treffer zum 1:0 hinnehmen (16.). Eine eher als Flanke gedachte Hereingabe von Schöpf von links wurde immer länger und fand den Weg ins lange Eck zur Führung. Stanic hatte dann die Chance die Führung weiter auszubauen, doch sein Abschluss aus wenigen Metern ging am langen Eck vorbei. Auch Daniel Schöpf scheiterte nochmal an Horns Keeper Müller. Wolkersdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Wolersdorf mit deutlichem Chancenplus

Die erste Chance in Halbzeit zwei legten die Gäste den Heimischen auf, doch wieder konnte sich Torhüter Jonas Müller mit einer Glanzparade gegen Stanic auszeichnen. Kurz vor Ultimo war noch Christian Stanic zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SC Gerin Druck Wolkersdorf verantwortlich (84.). Nach einem Abspielfehler im Aufbau kamen die Gastgeber an den Ball, spielten schnell in die Offensive und Stanic musste nur noch einschieben. Am Ende verbuchte der SC Wolkersdorf gegen die Horn Amateure einen Sieg.

Video-Highlights von FussballTVNiederösterreich:

Wolkersdorf macht mit diesem Sieg einen großen Satz in der Tabelle und steht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf Rang zehn. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man zweimal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Zu mehr als Platz 16 reicht die Bilanz des SV Horn Amateure derzeit nicht. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Horn Amateure wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag tritt der SC Wolkersdorf beim SC Katzelsdorf an, während der SV Horn Amateure einen Tag später FC Flyeralarm Admira Panthers empfängt.

2. Landesliga Ost: SC Gerin Druck Wolkersdorf – SV Horn Amateure, 2:0 (1:0)

84 Christian Stanic 2:0

16 Daniel Schoepf 1:0

