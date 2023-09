SC Gmünd: Goalgetter vor dem Durchbruch?

Details Mittwoch, 06. September 2023 11:19

Der SC Gmünd ist mit sieben Punkten aus vier Spielen durchaus achtbar in die neue Spielzeit der 2. Landesliga West gestartet. Von immenser Wichtigkeit waren dabei die beiden Heimsiege gegen Ybbs und zuletzt Eggenburg, die die Präsenz in der oberen Tabellenhälfte absichern konnten. Ligaportal hat mit dem Gmündner Trainer Markus Früchtl über den bisherigen Saisonstart, die Neuzugänge und die nächste schwere Aufgabe geplaudert. Auch verrät uns der Übungsleiter des SC Gmünd, was ihn bisher überrascht hat.

Ligaportal: Wie war aus Ihrer Sicht der Start, wie ist das sportlich einzuordnen?

Markus Früchtl: Ich denke, mit den letzten beiden Heimsiegen kann man nun von einem gelungenen Start sprechen. Es war ganz wichtig, diese zwei Heimpartien zu gewinnen, natürlich haben wir in der ersten Runde zwei Punkte verschenkt, das muss man auch dazusagen, aber gerade am Anfang weiß man nicht, wo man steht, die Spieler müssen sich erst finden, ich musste auch ein paar neue Spieler integriere, das dauert ein bisschen. Wenn man auf die Tabelle schaut – wir haben gegen Lilienfeld knapp verloren, da waren sicher Punkte drinnen, das ist dann schon irgendwo ein gutes Zeichen, dass wir sicher dabei sind.

Ligaportal: Was gibt es im Zusammenhang mit den Neuzugängen zu sagen?

Markus Früchtl: Pacholik, den wir neu geholt haben, hat jetzt gottseidank zweimal getroffen im letzten Spiel, war der Entscheidungsspieler mit seinem Tor in der 94. Minute. Ich denke, dass ihm jetzt der Knopf aufgegangen ist, er wirkt schon viel lockerer im Training. Klar, man erwartet viel von einem Spieler, der in der Vorsaison rund 40 Tore geschossen hat, auch wenn das weiter unten war. Man wird in den nächsten Spielen schon sehen, dass er lockerer auftritt, er ist ein sehr zielorientierter Spieler und sicher ein Goalgetter, das wird man in den nächsten Partien sehen.

Ligaportal: Nun kommt Rohrendorf, wie muss man dieses Spiel angehen?

Markus Früchtl: Es ist immer eine gute Voraussetzung, wenn man ein Heimspiel hat, dazu mit zwei Siegen im Hinterkopf. Hoffentlich treten wir wieder so auf wie in der ersten Halbzeit gegen Eggenburg, das hat mir super gefallen. Wir haben nun natürlich auch die Gegentore besprochen, das möchte ich nicht mehr sehen, das waren ziemliche Geschenke. Ich denke, dass – wenn wir die Taktik beziehungsweise die Mannschaftstaktik wieder gut umsetzen – auch gegen Rohrendorf alles möglich ist und wir die drei Punkte in Gmünd lassen, das ist das Ziel.

Ligaportal: Ihr Kommentar zur Liga generell bisher?

Markus Früchtl: Für mich sind, auch wenn sie noch nicht ganz oben stehen, die Titelfavoriten nach wie vor Wieselburg und Ybbs, natürlich ist jetzt mit Lilienfeld ein Geheimfavorit dazugekommen, der schon letzte Saison ganz gut mithalten konnte, da haben ihnen noch die Tore gefehlt. Ich glaube, dass es eine ziemlich spannende Liga wird, Überraschung ist für mich, dass Purgstall und Würmla momentan noch nicht so weit sind, das habe ich so nicht erwartet.

