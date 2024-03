Der ASK Ybbs wird im Topspiel gegen Lilienfeld spät erlöst

2. Landesliga West

Im Topspiel der 2. Landesliga West konnte sich der ASK Ybbs in einem packenden Duell gegen Lilienfeld durchsetzen und damit die Tabellenführung übernehmen. Allerdings machten die Hausherren das Spiel zwischendurch spannender als es hätte sein müssen. Man hat nun gegen den größten Kontrahenten im Aufstiegsrennen ein Ausrufezeichen gesetzt. Was das nun für den weiteren Saisonverlauf bedeutet, dazu und zu vielem mehr haben wir den Trainer des ASK, Christian Haabs, befragt.

Ybbs macht sich das Leben selbst schwer

Begonnen hatte das Spiel aus Sicht der Gastgeber nach Plan. Christian Hackl netzte bereits in der 22. Spielminute zum 1:0 ein. Bis zu Pause kontrollierte Ybbs das Spiel. Als die Teams wieder aus der Kabine kamen, legte der ASK durch einen Treffer von Benjamin Rass zum 2:0 nach. Die Partie schien in fester Kontrolle, bis die Gastgeber „einen schweren Individualfehler“ hatten. Man verursachte einen Strafstoß, welchen Lilienfeld in Person von Karim Sallam zum 2:1 Anschlusstreffer verwandelte. Direkt danach wurde Mustafa Kanteh eingewechselte, der Joker stach nur drei Minuten später. In der 76. Minute netzte ebenjener zum 2:2 ein. Ybbs drohte im Topspiel wichtige Punkte liegen zu lassen. Allerdings war man „dann wieder am Drücker, der Tormann (Vladislav Stoyanov) hat zwei Chancen gut abgewehrt und die dritte haben wir dann genutzt“, so Haabs. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Domink Aigner das so wichtige Tor zum 3:2 Endstand.

Die Heimserie reißt auch gegen Lilienfeld nicht

Der ASK hält die Heimserie am Leben, im siebten Heimspiel fuhr man den siebten Sieg ein. Diese Bilanz ist einzigartig und wohl ausschlaggebend für die Tabellenführung. Der Trainer des Teams sagt dazu folgendes: „Natürlich spielen wir sehr gern daheim, wie jede andere Mannschaft auch, die Bilanz schaut natürlich sehr gut aus.“ Weiter meint er scherzhaft: „ Wir haben aber nur jedes zweite Spiel daheim“, man müsse demnach auswärts auch die Leistung bringen.

Eine starke Liga

Im Hinblick auf die Tabelle meint Christian Haas, es wird „von Position eins bis fünf noch sehr spannend.“ Des Weiteren erwähnt er die allgemeine Stärke der Liga. „Es wird auch insofern spannend, da man gegen die hinteren Mannschaften, welche sich sehr verstärkt haben, auch die Punkte machen muss. Wenn man da die Punkte liegen lässt, helfen die Punkte gegen die Vorderen auch nichts.“ Es verspricht also eine spannende Saison zu bleiben.

