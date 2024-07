SC Melk: Sportlicher Leiter Alfred Konrad spricht über die vergangene Saison und die Ziele der Melker Löwen

2. Landesliga West

Das klare Ziel der vergangenen Saison war der Klassenerhalt in der 2. Landesliga West für den SC Melk. Letztendlich spielte man im Frühjahr für eine gewisse Zeit lang um die ersten Tabellenränge mit und konnte als Dritter abschließen. Die Stimmung bei den Melkern ist somit entsprechend und man möchte in der kommenden Saison wieder zu einem gestandenen Verein in dieser Liga werden.

Ligaportal: Herr Konrad, wie zufrieden ist man im Verein mit der vergangenen Saison des SC Melk in der 2. Landesliga West?

Herr Konrad: Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Das Jahresziel war ein einstelliger Tabellenplatz und damit verbunden der Klassenerhalt. Als Drittplatzierter haben wir somit dieses Ziel erreicht und können sehr zufrieden auf die Saison 2023/24 zurückblicken.

Ligaportal: Der SC Melk hat vor kurzer Zeit Christian Maurer als den neuen Trainer vorgestellt. Wieso trennt man sich trotz dieser sehr erfolgreichen Saison vom alten Trainerteam?

Herr Konrad: Wir wären grundsätzlich dazu bereit gewesen, in die neue Saison mit Trainer Helmut Anderst zu gehen, jedoch hat dieser aufgrund von beruflichen Gründen uns eine Absage für 2024/25 erteilen müssen. Ich denke wir haben mit Christian Maurer einen sehr ambitionierten Trainer aus der Region gefunden und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine lange Zeit gemeinsam arbeiten werden.

Ligaportal: Was erwartet man sich von der neuen Saison und welche Ziele strebt man an?

Herr Konrad: Das Ziel ist auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz. Wir wollen uns in der Saison 2024/25 sportlich konsolidieren und die jungen Spieler in die Kampfmannschaft einbauen.

Ligaportal: Sieht man auf bestimmten Positionen Handlungsbedarf und wurde man bereits im Transferfenster tätig?

Herr Konrad: Adam Laczko wird uns verlassen, der aber bereits von Marian Kocis vom USC Rohrbach ersetzt wird. Strahinja Macanovic wird uns ebenfalls verlassen, genauso spielen Marco Hoffmann und Urmelker Mahmut Harmanci künftig bei einem anderen Verein. Ansonsten sind wir bemüht, junge Spieler, die bei uns in Melk im Nachwuchs ausgebildet wurden, zurückzuholen und in unsere Mannschaft zu etablieren.

Ligaportal: Wann ist Trainingsstart und gibt es momentan noch verletzte Leistungsträger?

Herr Konrad: Wir starten etwas verspätet am 15. Juli mit dem Training, da unser neuer Trainer noch nicht die vollen zeitlichen Ressourcen hat, aber die Spieler werden sich bis dahin individuell fit halten.

Leider haben wir mit Gerald Bauer einen Langzeitausfall zu beklagen, welcher wahrscheinlich erst für die Saison 2025/26 verfügbar sein wird.

