Der SV Absdorf ist wieder fester Bestandteil der 2. Landesliga, aber wie geht es weiter?

05. Juli 2024

Der SV Absdorf zieht Bilanz über eine intensive Saison. Sektionsleiter Mario Krumpöck gibt einen detaillierten Rückblick auf die vergangenen Monate, beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge und beschreibt die derzeitige Stimmung im Verein. Er liefert zudem einen Ausblick auf die kommende Meisterschaft und erläutert die geplanten Spielertransfers und deren potenziellen Einfluss auf die Mannschaft und deren Ambitionen für die Zukunft.

Ein hervorragendes Frühjahr

Der SV Absdorf ist wieder zurück in der 2. Landesliga und konnte sich in der ersten Saison den fünften Platz erspielen. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich einen super Job gemacht. Sowohl das Trainerteam, die Mannschaft und als auch die Sportliche Leitung haben sehr überzeugt.“, beschreibt Sektionsleiter Krumpöck die vergangene Saison. Trotz des sehr großen Umbruchs nach dem Meistertitel, wo man noch acht Abgänge beklagen musste, konnte die Mannschaft zusammenwachsen und in der 2. Landesliga West durchaus performen. Durch ein überragendes Frühjahr konnte man trotz einer kurzen Negativserie am Saisonende insgesamt 43 Punkte erzielen.

Wir fühlen uns hier pudelwohl!

Das große Ziel sei es den SV Absdorf in der 2. Landesliga zu etablieren und weiterzuentwickeln. „Wir haben einige junge Burschen dabei und befinden uns auf einen sehr guten Weg!“, blickt der Sektionsleiter des SV Absdorf sehr zuversichtlich auf die neue Meisterschaft. Die Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern empfindet man als optimal und man traut der Mannschaft einiges zu. Wenn man die Platzierung aus dem Vorjahr auch in der Saison 2024/25 wiederholen kann, ist das große Ziel im oberen Tabellendrittel sesshaft zu werden, erreicht.

Der regionale Bezug ist entscheidend

Der SV Absdorf muss auch in diesem Sommer einige Abgänge in Kauf nehmen und fühlt sich somit verpflichtet, im Transferfester tätig zu werden. Der Großteil der gehenden Spieler war schon längere Zeit lang bekannt, bloß den brasilianischen Mittelfeldstar des SV Absdorf Igor Trindade zieht es aufgrund von privaten Gründen kurzfristig zurück in die Heimat. Dieser wird jedoch von einem Landsmann auf der gleichen Position ersetzt. Es wurden bereits einige junge Spieler aus der Region verpflichtet, die eine gute fußballerische Ausbildung genossen haben und den SV Absdorf verstärken können. Letztendlich spricht der Sektionsleiter Krumpöck ein großes Lob an den Trainer und dessen Trainingssteuerung aus, aufgrund welcher man nur sehr wenige Verletzungen beklagen müsse.

