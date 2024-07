„Der Herbst war Top, das Frühjahr ein Flop!“ SC Gmünd Trainer Früchtl im Interview

2. Landesliga West

Der SC Gmünd steht vor einer spannenden neuen Saison. Trainer Markus Früchtl reflektiert im Interview die abgelaufene Spielzeit, beschreibt die aktuelle Stimmung im Verein und gibt einen umfassenden Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Zudem werden die jüngsten Spielertransfers und deren erwarteter Einfluss auf die Teamleistung und die zukünftigen Erfolge thematisiert. Früchtl hebt vor allem die Bedeutung der Neuzugänge für die Zielerreichung hervor.

Ligaportal: Herr Früchtl, wie zufrieden sind Sie mit dem Abschneiden in der vergangenen Saison beim SC Gmünd?

Markus Früchtl: Der Herbst war Top, das Frühjahr ein Flop! So ehrlich muss man sein. Aufgrund einiger Faktoren, die jedoch bereits genauer analysiert wurden, konnten wir nicht die gewohnte Leistung an den Tag legen und fielen nach der Winterpause deutlich ab. Wir hadern aber nicht mehr, sondern blicken schon voller Elan auf die neue Saison.

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die kommende Saison in der 2. Landesliga West aus?

Markus Früchtl: Das Hauptziel ist sicherlich, mehr Punkte als letztes Jahr zu machen. Wir wollen, ähnlich wie letzte Saison, einen stabilen Herbst spielen, um möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben und am Ende der Saison in der oberen Hälfte der Tabelle stehen.

Ligaportal: Was möchte man nun in der kommenden Meisterschaft verändern, um diese Ziele zu erreichen? Wird es auch Transfers geben?

Markus Früchtl: Ich hoffe natürlich, dass die Neuzugänge einschlagen. Gemeinsam mit den zuvor verletzten Spielern, die nun alle wieder fit sind, können wir nun eine schlagkräftige Mannschaft stellen.

Markus Früchtl: Die Transfers sind durch. Wir haben junge Spieler aus der Region verpflichtet, die eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen haben, von denen ich mir einen kräftigen Schwung erwarte. Wir haben auch im defensiven Mittelfeld einen Spieler abgegeben, dieser wurde jedoch positionsgetreu ersetzt.

Ligaportal: Welche taktischen Veränderungen wird es gegenüber dem Vorjahr geben?

Markus Früchtl: Am 8. Juli ist Trainingsstart, da werden wir uns vor allem auf die Defensivarbeit konzentrieren. Eine stabile Defensive ist für uns sehr wichtig, um in der kommenden Saison besser abschneiden zu können. Wir haben im Herbst viele Tore bekommen, aber auch einige erzielt. Aufgrund einiger Verletzungen im Offensivbereich konnten wir im Frühjahr jedoch nicht mehr so konsequent vor dem Tor sein. Ich denke aber, dass wir in dieser Hinsicht keine Probleme haben werden, da die Spieler auf diesen Positionen wieder auskuriert sind.

