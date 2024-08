USC Seitenstetten will nach starkem Start gewisse Situationen besser fertigspielen

2. Landesliga West

Fünf Punkte aus drei Spielen, dazu aktuell in der – freilich noch wenig aussagekräftigen – Tabelle auf Rang fünf: Der USC Seitenstetten hat ohne jeden Zweifel einen recht ordentlichen und einwandfreien Saisonstart in der 2. Landesliga West hingelegt. Die Mannschaft von Trainer Peter Thaller, die im Sommer einmal mehr verjüngt wurde, präsentierte sich damit schon zu einem frühen Zeitpunkt der Saison als äußerst konstant und ist eines von insgesamt nur fünf Teams, welches noch keine Niederlage einstecken musste. Am kommenden Wochenende ist man gegen Absdorf gefordert, wo man sich zuletzt schwer tat, aber die richtigen Schlüsse aus der letzten Auswärtsniederlage gezogen haben dürfte.

Ligaportal: Herr Thaller, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Peter Thaller: Wir sind mit der Punkteausbeute, das kann man schon so sagen, natürlich zufrieden. Wenn man sich die Tabelle näher ansieht, haben wir fünf Punkte gegen Gegner geholt, die vorne platziert sind. Wir haben wieder vier Spieler dazubekommen und sind wieder jünger geworden. Auch unter diesem Aspekt waren das natürlich wichtige Punkte für das Selbstvertrauen der Burschen.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft?

Peter Thaller: Unsere Stärke ist sicherlich die Mannschaftstaktik, dass alle für einander und miteinander gegen den Ball und mit dem Ball arbeiten. Das ist sicher ein großer Vorteil, dass wir her einfach versuchen, das Bestmögliche aus der gesamten Mannschaft herauszuholen. Wo wir uns noch verbessern müssen, und das hat man speziell gegen Wieselburg gesehen, sind technische Dinge, technische Pässe, die wir ab und zu zu überhastet reinspielen, da wir doch sehr jung und etwas zu nervös sind. Das müssen wir in manchen Situationen besser fertigspielen, diesen letzten Pass, dann wäre sicher die eine oder andere Torchance noch möglich gewesen.

Ligaportal: Sie haben die neuen Spieler bereits angesprochen, wie machen sich diese aus Ihrer Sicht? Nehmen sie einen guten Weg?

Peter Thaller: Alle neuen Spieler haben sich von der ersten Minute an sehr gut integriert, die Harmonie passt perfekt, und auch die Leistungen in den Meisterschaftsspielen. Sie haben auf jeden Fall Potenzial, das sie bei uns weiterentwickeln können.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwarten Sie konkret in der nächsten Runde?

Peter Thaller: Wir werden auswärts in Absdorf sicher sehr gefordert werden. Damals habe auch ich als Trainer ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, weil sie zuhause sehr aggressiv waren. Wir werden sicher besser eingestellt sein als im letzten Jahr und hoffen, dass wir in Absdorf auf jeden fall Punkte mit nach Hause nehmen können, das wird das große Ziel sein.

