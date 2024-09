FC Rohrendorf: Traumstart trotz der einen oder anderen Challenge

2. Landesliga West

Details Mittwoch, 04. September 2024 15:00

Der FC Rohrendorf wird in der freilich noch wenig aussagekräftigen Tabelle der 2. Landesliga West aktuell auf dem fünften Platz ausgewiesen. Mit insgesamt erst drei Auftritten hat man einen weniger als die unmittelbare Konkurrenz absolviert, holte konkret sieben Punkte aus drei Spielen. Dass man mit dieser Ausbeute in Rohrendorf zufrieden sein kann, liegt auf der Hand. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und exklusiv mit Björn Wagner, dem Coach des FC Rohrendorf, über den Start, die Stärken und Schwächen, das Saisonziel sowie den nächsten Gegner gesprochen.

Ligaportal: Herr Wagner, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Björn Wagner: Wir sind natürlich zufrieden, haben nach den ersten drei Runden nun sieben Punkte, ich denke, das ist okay, das nehmen wir so mit.

Ligaportal: Wo liegen denn aktuell die Stärken der Mannschaft, und wo sind eventuell Themen zu verorten, an denen es noch zu arbeiten gilt?

Björn Wagner: Arbeiten müssen wir natürlich noch, es gibt genug zu arbeiten, zur Zeit stehen wir hinten aber nicht so schlecht, wir haben in drei Partien kein Tor bekommen. Das eine oder andere Mal hatten wir in der einen oder anderen Situation von uns oder vom Gegner schon ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite. Bei uns hat jeder für den anderen gekämpft, das werden wir so beibehalten. Wir sind mit dem Kader nicht so in der Breite aufgestellt wie es vielleicht notwendig ist, aber wir machen das mit Kameradschaft und dem Kämpferischen wett. Die Jungs machen das wie gesagt sehr gut und ziehen mit.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man in Rohrendorf ausgegeben oder sich selbst gesteckt?

Björn Wagner: Die Vorgabe von Vereinsseite war in den letzten paar Jahren schon unter die ersten Fünf zu kommen. Uns sind aber beide Innenverteidiger ausgefallen in den ersten beiden Runden, auch hatten wir kranke Spieler. Wenn du nicht mit der gleichen Mannschaft spielst, ist es natürlich schwierig, zur Zeit machen es die Jungs aber sehr gut, jeder versetzt sich in die Rolle des anderen, wenn er seine Position spielt – das passt im Großen und Ganzen.

Ligaportal: Blicken wir auf den nächsten Gegner. Welche Art von Aufgabe kommt hier auf die Mannschaft zu?

Björn Wagner: Melk ist sicher sehr gut in der Offensive, da trifft gute Offensive auf gute Defensive, mal schauen, wer hier die Oberhand behalten wird. Das wird sicher eine interessante Partie werden. Wir werden auch zu unseren Chancen kommen, und ich hoffe, dass wir diese nutzen. Wir spielen daheim und wollen da natürlich voll punkten, das ist eh ganz klar.

