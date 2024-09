SV Absdorf: "Das ist auch das Schwierigste im Fußball"

2. Landesliga West

Der SV Absdorf gehört nach fünf gespielten Runden zu den positiven Erscheinungen der 2. Landesliga West. Die Mannschaft von Trainer Christian Schragner musste zunächst einen Fehlstart verzeichnen, konnte aus den letzten drei Runden aber starke sieben Punkte mitnehmen. Diese Ausbeute ließ die Absdorfer bis auf den siebten Tabellenplatz vorstoßen. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt, um mit Coach Christian Schragner über den Start, die Stärken und Schwächen, die Ambitionen und den kommenden Gegner zu plaudern.

Ligaportal: Herr Schragner, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Christian Schragner: Aufgrund der letzten Leistungen sehr zufriedenstellend. Wir sind sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet mit zwei Niederlagen, das hatte aber auch seine Gründe. Von dem her haben wir damit die Kurve gekratzt, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen sind schon sehr, sehr gut.

Ligaportal: Welche Gründe hatten die Niederlagen zum Auftakt, waren es die Verletzungen?

Christian Schragner: Wir hatten in den ersten beiden Runden den Kader nicht zur Verfügung, hier unsere Probleme gehabt und auch gesehen, dass das leider nicht aufzufangen ist, die Ergebnisse ausgeblieben sind. Mit Runde drei haben wir gesehen, dass – wenn der Kader da ist – es auch funktioniert.

Ligaportal: Wo liegen die Stärken der Mannschaft, und wo die Themen, die man in den nächsten Wochen verstärkt trainieren muss?

Christian Schragner: Was aktuell sehr gut klappt, ist der Umstand, dass wir sehr effizient sind. Wir sind hinten sehr stabil, lassen sehr wenige Torchancen zu. Gegen den Ball arbeiten wir sehr gut, was auf alle Fälle zu verbessern ist, ist – wie das jede Mannschaft in der Liga hat – das Spiel mit dem Ball. Dass wir hier Lösungen finden, gerade im letzten Drittel. Da versuchen wir uns zu verbessern, das ist aber auch das Schwierigste im Fußball. Wir sind jedenfalls eine sehr, sehr gute Einheit am Platz, wir kommen auch über diese Einheit, das zeichnet uns in Absdorf aus.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich verschrieben?

Christian Schragner: Es haben sich natürlich viele von der letzten Saison täuschen lassen, weil sie geglaubt haben, es geht so weiter. Jetzt hat man gesehen, dass es nicht so weitergeht wie im letzten Jahr, wo extrem viel gepasst hat. Jetzt muss man am Boden bleiben, das gesicherte Mittelfeld ist unser Ziel.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet euch am kommenden Spieltag?

Christian Schragner: Gmünd ist ein angeschlagener Gegner, der unbedingt Punkte braucht. Sie fahren jetzt wahrscheinlich nach Absdorf und sagen sich klipp und klar „Du hast dort nichts zu verlieren“, dann spielen sie drauflos. Das wird das Gefährliche sein, darauf müssen wir uns gut einstellen. Für uns wird es wichtig sein, daheim voll anzuschreiben, wir haben bis jetzt zuhause erst einen Punkt geholt, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns endlich den „Dreier“ holen.

