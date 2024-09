„Kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein“ – SC Wieselburgs Coach Rudolf Vogel im Interview

2. Landesliga West

Details Montag, 23. September 2024 14:02

Wie schon in den vorigen Saisonen, steht der SC Wieselburg auch in der Spielzeit 2024/25 der 2. Landesliga West wieder ganz weit oben in der Tabelle. Die Elf von Trainer Rudolf Vogel holte aus den ersten sechs Runden starke 16 Punkte. Zähler liegen gelassen wurden bis dato ausschließlich bei Seitenstetten, die restlichen Partien wurden allesamt gewonnen. Mit den Wieselburgern wird nicht zuletzt deshalb auch in der laufenden Saison zu rechnen sein, dieses Jahr verfolgt man – im Unterschied zur letzten Spielzeit – eine andere Kommunikation im Hinblick auf das Saisonziel.

Ligaportal: Herr Vogel, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus, wie zufrieden sind Sie mit dem Beginn?

Rudolf Vogel: Sehr zufrieden natürlich. Wir haben bis jetzt einmal unentschieden gespielt und sechsmal gewonnen, das ist natürlich sensationell, vor allem zuletzt der Sieg gegen den direkten Konkurrenten Rohrendorf, der sicher auch ganz vorne mitspielen wird. Das war ein wichtiger und auch verdienter Sieg, natürlich bin ich momentan sehr zufrieden und auch sehr stolz auf die Mannschaft.

Ligaportal: Wo liegen denn aktuell die Stärken im Team und wo gilt es eventuell nachzuschärfen?

Rudolf Vogel: Im Moment kann ich mich eigentlich wenig beschweren. Im Großen und Ganzen läuft das wirklich sehr gut. Wir sind sehr kompakt, sehr stabil, defensiv sehr stabil und haben in der Offensive unsere Waffen, können mit irrsinnig viel Qualität die Spiele entscheiden. Alle 14 oder 15 Spieler, die immer zum Einsatz kommen, machen das tadellos. Wenn man die Siege einfährt, kommt das Selbstverständnis ganz von selbst. Mir imponieren der Zusammenhalt und die Mentalität der Truppe.

Ligaportal: Das Saisonziel ist möglicherweise aufgelegt, wie formuliert man es exakt?

Rudolf Vogel: Wir haben dieses Jahr überhaupt nicht den Meistertitel oder sonst irgendetwas ausgegeben. Letztes Jahr war das anderes, weil wir immer knapp dran waren. Dieser Druck hat uns dann gehemmt, daher schauen wir jetzt rein von Spiel zu Spiel. Wir wollen einen wunderschönen aggressiven und erfrischenden Fußball spielen, der Tabellenplatz kommt ganz von allein. Wichtig ist, dass wir auf die nächsten Spiele fokussiert sind, gar nicht zu weit nach vorne schauen, uns nicht Gedanken um mehr machen, das hemmt nur. Wir schauen von Spiel zu Spiel, haben jetzt Eggenburg, darauf bereiten wir uns vor.

Ligaportal: Hier können wir gleich fortsetzen. Eggenburg – was wird das für eine Aufgabe?

Rudolf Vogel: Ein schweres Stück Arbeit, wir haben gegen Eggenburg immer enge Spiele. Daheim haben wir letztes Jahr 2:1 in der 90. Minute gewonnen, auswärts 3:3 gespielt. Es ist immer schwierig gegen Eggenburg. Sie sind war nicht gut gestartet, hatten aber zwei Absagen und waren einmal spielfrei. Da sie länger nicht gespielt haben ist das eine Wundertüte, bei ihnen fängt die Saison neu an nach so langer Pause. Das kann ein Vorteil sein, da sie keine Verletzten haben, aber auch ein Nachteil, da sie nicht im Spielfluss sind. Das wird sich weisen. Sie haben sehr gute Qualitätsspieler, die müssen wir auf jeden Fall in den Griff bekommen, ansonsten schauen wir nur auf uns, wir müssen in Anbetracht der Ergebnisse mehr auf uns schauen und unser Spiel abliefern.

