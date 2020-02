Vorbereitung läuft bei Wieselburg nach Plan - Schnellkraft steht jetzt im Fokus

Details Dienstag, 25. Februar 2020 08:21

Im Laufe der Hinrunde fand die Mannschaft von SC Wieselburg trotz Ausfälle in die Spur und belegte nach einem guten Finish mit 15 Punkten Platz 11 der 2. Landeliga West. Vor allem spielerisch will man im Frühjahr zulegen, in der Transferzeit kam es zu punktuellen Veränderungen. Nachdem Goalie Patrick Pranger in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht und Jakub Petr zu DSG Union Naarn wechselte, wurde mit Tomas Kucernak von Mautern ein routinierter Tormann verpflichtet. Martin Ziska kam von Hofstetten und Andreas Schluder kehrte von Ybbs zu Wieselburg zurück. "Die Integration der Neuen war nicht schwer, es sind super Charaktere. Andreas Schluder ist sowieso Wieselburger, die andern beiden kenne ich schon lange, sie haben sich schnell angepasst und schon in den Matches bewiesen, dass sie Verstärkungen sind", ist Trainer Rudolf Vogel zufrieden.

Nur Test gegen St. Pölten Juniors verloren

"Die Vorbereitung verläuft gut und alle nach Plan, wir haben sehr viel trainiert und hatten jede Woche vier Einheiten und ein Spiel. Auch die Tests waren absolut in Ordnung, Mauer-Öhling, Markersdorf, Kilb und Steinakirchen wurden geschlagen. Einzig gegen die SKN St. Pölten Juniors verloren wir 1:5, sie waren auf Kunstrasen überlegen, es war aber dennoch eine super Einheit", so Wieselburgs Coach über die zufriedenstellenden letzten Wochen.

Im Jänner startete Wieselburg mit der Vorbereitung auf die Rückrunde, die Bereiche Ausdauer und Kondition wurden inzwischen erledigt. Ab dieser Woche liegt der Fokus auf Schnellkraft und es stehen weitere Vorbereitungsmatches an. Am Samstag trifft man in Ober-Grafendorf auf Oberndorf, eine Woche später spielt Wieselburg gegen die AKA St. Pölten U18. Am 13. März testet man auf eigener Anlage gegen St. Ulrich (Oberösterreich, 2. Landesliga), ehe die Frühjahresmeisterschaft am 21. März mit dem Auswärtsmatch gegen Eggenburg startet. "Die Woche werden wir beim Match noch etwas ausprobieren und jeder Spieler kann sich beweisen. In den letzten beiden Partien schauen wir bereits in Richtung Frühjahresstart und bis zum letzten Test sollte die Aufstellung für das erste Match in der Rückrunde weitgehend stehen", erklärt Wieselburgs Trainer Rudolf Vogel.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten