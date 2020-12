2. Landesliga West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:01

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Philipp Stockinger (SV Haitzendorf)

Endergebnis:



1. Philipp Stockinger (SV Haitzendorf / 4042 Stimmen)

2. Dominic Gottsmann (SC Wieselburg / 2442 Stimmen)

3. Lukas Hahn (FC Rohrendorf / 2395 Stimmen)

4. Dominik Breitenberger (UFC St. Peter/Au / 2036 Stimmen)

5. Patrick Hochwallner (UFC St. Peter/Au / 1831 Stimmen)

6. Sadin Husovic (FC Rohrendorf / 466 Stimmen)

7. Dieter Maringer (USC Schweiggers / 198 Stimmen)

8. Thomas Kaminger (ASK Ybbs / 182 Stimmen)

9. Andreas Bogner (FC Rohrendorf / 128 Stimmen)

10. Moritz Wögrath (FC Rohrendorf / 117 Stimmen)