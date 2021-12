Wieselburg-Coach: "Wir wollen Meister werden"

Details Samstag, 11. Dezember 2021 16:16

In der Serie der Ligaportal-Interviews gibt es diesmal von Rudi Vogel, Trainer des SC Wieselburg, eine Kampfansage für die kommende Frühjahrssaison in der 2. Landesliga West. Seine Mannschaft überwintert dabei mit der sensationellen ungeschlagenen Bilanz von zehn Siegen und drei Remis, aber dennoch nur auf Rang zwei hinter Winterkönig SV Haitzendorf. Doch Ex-Vollblutstürmer Vogel wäre nicht der große Goalgetter, der er einst war, wenn er nicht klar sagen würde: "Wir werden Meister!" Frei nach der Devise: Es kann nur einen geben.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rudolf Vogel: "Generell bin ich natürlich sehr zufrieden. In jeder anderen Spielzeit würde man mit 33 Punkten auf Platz eins stehen, aber in dieser Saison ist es in der 2. Landesliga West eben so, dass mit Haitzendorf und Wieselburg zwei Mannschaften eine überragende Hinrunde absolviert haben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SC Wieselburg allgemein?

Vogel: "Die ist natürlich toll. Es ist noch dazu eine sehr gute Liga, wo auch das Interesse der Fans groß ist: Es gab gleich zwei Spiele mit über 1.000 Zuschauern. Das Niveau wird mit starken Ausländern und jungen Österreichern ebenso immer besser. Die Zahl der Legionäre wird immer kleiner, was sehr erfreulich ist, aber es rücken ständig viele gute Talente nach."

Auf der Suche nach einem Innenverteidiger

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Vogel: "Wir werden auf jeden Fall etwas machen. Tobias Saffertmüller beginnt in Innsbruck ein Elite-Studium und steht uns deshalb nur mehr als Back-up zur Verfügung. Daher bin ich auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der im Idealfall ein Linksfuß sein sollte."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Vogel: "Es gab auch bei uns ein paar Coronafälle. Wir hatten dazu mit Roman Wurzer, der leider einen Kreuzbandriss erlitt und wegen der Pandemie immer noch auf einen Operationstermin wartet, und Florian Heigl, der sich eine Schulterblessur zugezogen hat, zwei Langzeitverletzte."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Vogel: "Es gibt mit Ybbs einen Verein, der fast Meister werden muss. Aber nun liegen sie nur auf Platz drei. Für uns ist der Titel kein Muss, aber natürlich sind wir jetzt kein Underdog mehr. Wir haben gegen den Abstieg gekämpft als ich gekommen bin. Doch nun sind wir hinten sehr stabil und in der Offensive hat meine Mannschaft eine Qualität, die fast unmenschlich ist. Viele Spieler sind noch dazu sehr variabel und universell einsetzbar. Dazu kommt die Mentalität: Die Burschen sind extrem willig und vertrauen mir. Dazu haben wir die richtige Mischung aus Indianern und Häuptlingen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Vogel: "Ich traue mich wirklich gar nichts mehr sagen. Aber ich hoffe sehr, dass auch der Amateur-Fußball dank der 2G-Regel fertiggespielt werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Vogel: "Wir! Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich etwas Anderes sagen würde."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!