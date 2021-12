Das Beuteschema von Winterkönig Haitzendorf

Details Sonntag, 12. Dezember 2021 23:50

Im Ligaportal-Interview nimmt Martin Parb, Trainer des SV Haitzendorf, zur abgelaufenen Herbstsaison in der 2. Landesliga West Stellung. Seine Mannschaft ist Winterkönig und nach wie vor ungeschlagen. Elf Siege und zwei Remis: So lautet die imposante Bilanz. Doch Verfolger Wieselburg liegt mit einer kaum weniger beeindruckenden Ausbeute nur zwei Zähler zurück. Spannung pur deshalb vor der Frühjahrssaison 2022, in der sich der Aufstieg in die 1. Landesliga entscheidet.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Parb: "Sehr, sehr positiv. Wir haben eine grandiose Hinrunde absolviert. Dabei darf man noch dazu eine Tatsache nicht vergessen: Im Vorjahr musste die Liga wegen Corona leider abgebrochen werden. Unsere damalige Bilanz war mit neun Siegen in neun Spielen sogar noch beeindruckender."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SV Haitzendorf allgemein?

Parb: "Natürlich großartig. Wir haben eine intakte Mannschaft, Spieler, Trainerteam und Funktionäre: Bei uns ziehen alle an einem Strang. Eines möchte ich noch erwähnen: Ich bin jetzt auch schon sehr lange im Trainergeschäft, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es zwei Mannschaften mit dieser Punkteanzahl in einer Liga gegeben hat. Der SV Haitzendorf und der SC Wieselburg kämpfen rein sportlich um die Vormachtstellung in der 2. Landesliga West und das macht wirklich Spaß. Das 0:0 im ersten direkten Duell war für viele neutrale Beobachter ein extrem hochklassiges Spiel, welches ein taktisch sehr gutes Niveau hatte."

Was der HSV sucht? "Jung und hungrig!"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Parb: "Es ist so, dass wir als HSV ein ganz spezielles Beuteschema für neue Spieler haben: Jung und hungrig! Bis jetzt gibt es noch keine Vollzugsmeldung, aber der ein oder andere Spieler hat uns wegen mangelnder Einsatzzeit um eine Veränderung gebeten. Wenn wir uns auf einer Position verstärken wollen, dann im zentralen Mittelfeld. Ein neuer 'Sechser' oder 'Achter' würde uns noch gut zu Gesicht stehen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Parb: "So wie alle Mannschaften sind auch wir leider von Verletzungen nicht verschont geblieben. Gottseidank hatten wir aber einen großen Kader und konnten dies kompensieren. Für das Frühjahr bekomme ich mit Florian Schuh, der nur auf rund 100 Minuten Spielzeit gekommen ist, fast so etwas wie einen Neuzugang. Mit Mario Zinner sollte ein zweiter Langzeitverletzter 2022 wieder fix mit dabei sein. Verletzungs-Probleme gab es leider auch bei Alexander Widhalm und Sebastian Wandl, der einen Kreuzbandriss erlitt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Parb: "Es soll in dieser tollen Liga einen würdigen Meister geben. Für uns wäre die Rückkehr in die 1. Landesliga natürlich eine ganz spezielle Geschichte."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Parb: "Ich bin sehr zuversichtlich und ich hoffe sehr, dass es nicht wieder einen Abbruch der Saison gibt. Glücklicherweise ist bei uns in der 2. Landesliga West ja die komplette Hinrunde absolviert. Aber ich wünsche mir eine volle Saison. Der Meister soll sportlich und nicht durch einen Abbruch der Liga entschieden werden.."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Parb: "Eine Mannschaft des aktuellen Spitzentrios. Der SV Haitzendorf, der SC Wieselburg oder der ASK Ybbs."

