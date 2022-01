Sportvereinigung Purgstall setzt auf die Youngsters

Details Freitag, 28. Januar 2022 06:06

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Gerhard Plank, Obmann der Sportvereinigung Purgstall, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Hans Jürgen Moser überwintert in der 2. Landesliga West nach vier Siegen, vier Remis und fünf Niederlagen mit 16 Punkten auf Rang sieben. Der Purgstall-Obmann ist aber sehr erfreut über die "Weiterentwicklung unserer Youngsters". Zudem steht man bereits im Viertelfinale des niederösterreichischen Cups und trifft dort im Frühjahr 2022 im Viertelfinale auswärts auf Schwarzenau. Die Chance auf einen Titel lebt also.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gerhard Plank: "In Anbetracht unserer Verletzungen war der Herbst okay. Eine Niederlage und zwei Remis hätten es durchaus weniger sein können, damit wäre sogar ein Platz in den Top 5 möglich gewesen. Im NÖ-Cup sind wir auch noch dabei. Was unserem Cheftrainer mit seinem Betreuerteam auch gut gelungen ist – ist die Weiterentwicklung unserer Youngsters wie Benedikt 'Benni' Schiefer (18), Marc Vorderbrunner (19), Constantin Scharner (18), Samuel Elbaky (21), Felix Stoderegger (18), Clemens Steinwander (17) und David Stöckel (20). Nicht zu vergessen Laurenz Lasselsberger (19), unser Neuzugang vom SV Scheibbs. Auch unsere U23 hat sich sehr gut entwickelt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Plank: "Die Stimmung ist sehr gut. Einzeltrainings haben bereits vor drei Wochen gestartet und diese Woche geht es ins Mannschaftstraining."

Auf der Suche nach einem Offensivspieler

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Plank: "Wir suchen nach wie vor nach einem Offensivspieler. Zwei Zugänge sind bereits fix: Elias Schragl von Union Steinakirchen, ein Offensivspieler und aufstrebendes Talent möchte bei uns den nächsten Schritt machen. Dazu Rene Kastenberger, der aus Scheibbs retour ist. Ein Abgang steht auch fest: Unser Universalspieler David Sauprügl wechselt nach Steinakirchen. Neu im Betreuerteam sind Klaus Münster und Roman Zeller. Christian Koppatz ist als Cheftrainer nach Steinakirchen gewechselt und Johann Hofmarcher tritt kürzer."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Maurer: "Mathias Hofmarcher, Alex Obermayr und Laurenz Lasselsberger wurden das eine oder andere Mal durch eine Verletzung gebremst. Extrem schmerzlich war, dass unser Kapitän 'Il Capitano' Roman Zeller nach der neunten Runde durch einen Kreuzbandriss ausgefallen ist und im Frühjahr leider fehlen wird. Natürlich hoffen wir auch, dass Kevin Plank nach seiner Halswirbeloperation (eine Verletzung im Spiel gegen Eggenburg im Herbst 2020) wieder zu alter Stärke findet."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Plank: "Unser Ziel ist es nach wie vor unter die Top 5 zu kommen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Plank: "Ich rechne natürlich, dass wir im Frühjahr wieder spielen. Mit möglichen anderen Szenarien beschäftigen wir uns dann, falls diese eintreffen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Plank: "Grundsätzlich wird Haitzendorf alles daran setzen vorne zu bleiben, wobei natürlich vor allem Wieselburg und mit Abstrichen Ybbs als Jäger sehr gute Karten besitzen. Rohrendorf und St. Peter sind zudem in Lauerstellung – es wird spannend."