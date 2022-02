SK Eggenburg war in der Transferzeit sehr aktiv

Details Dienstag, 15. Februar 2022 12:21

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Helmut Anderst, Trainer des SK Eggenburg, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 2. Landesliga West nach zwei Siegen, drei Remis und acht Niederlagen mit neun Punkten auf Rang 13. Nur zwei Zähler vor Schlusslicht Melk, doch in Eggenburg wurde die verpatzte Herbstsaison gründlich analysiert und darauf in der Winter-Übertrittszeit dementsprechend reagiert: Fünf Spieler wurden abgegeben und gleich sechs neue Akteure geholt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Helmut Anderst: "Mit der Herbstsaison sind wir sehr unzufrieden, da die Punkteausbeute nicht zufriedenstellend war. Ausschlaggebend dafür waren teilweise Pech im Spielablauf, Verletzungen, aber auch die fehlende Qualität bei den getätigten Transfers."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Anderst: "Die Stimmung im Verein ist allgemein sehr gut und alle versuchen im gemeinsamen Zusammenwirken die sportliche Situation zu verbessern."

"Haben uns an allen relevanten Positionen verbessert"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Anderst: "Verlassen haben den Verein Faruk Zeric, Milan Moravec, Kevin Seiter, Bojan Andjelkovic und Patrik Trajcsik. Neu hinzugekommen sind Jindrich Kucera, Vojtech Hron, Dzemil Alic, Muhammed Cevik, Tobias Waltenberger und Sebastian Bura. Nach einer eingehenden Analyse der Herbstsaison haben wir uns an allen für uns relevanten Positionen verbessert."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Anderst: "Relevant war für uns die langwierige Verletzung (Einriss des Kreuzbandes) von unserem Legionär Patrik Trajcsik, der nur zwei Spiele verletzungsfrei spielen konnte. Auch verletzte sich unser Eigengewächs Marvin Fritz schwer, der lange ausgefallen ist. Sonst hatten wir leider einige an Corona erkrankte Spieler und mehrere Spieler, die wegen kleineren Blessuren gefehlt haben."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Anderst: "Ziel ist natürlich der Nichtabstieg. Nach den getätigten Transfers peilen wir einen einstelligen Tabellenplatz an."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Anderst: "Wir rechnen definitiv damit, dass die Saison regulär gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Anderst: "Nachdem Ybbs und Haitzendorf wichtige Spieler verloren haben und Wieselburg im Gegensatz dazu einen guten Spieler dazubekommen hat, rechne ich damit, dass Wieselburg das Rennen machen wird."