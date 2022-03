Aufstiegskampf im Westen als "Fall für zwei"?

Details Donnerstag, 24. März 2022 08:30

Am Freitag startet auch die 2. Landesliga West mit der 14. Runde die packende Frühjahrsmeisterschaft 2022. Nach der Herbstsaison ist die Ausgangslage an der Tabellenspitze klar: Winterkönig Haitzendorf geht mit 35 Punkten als Leader in die Rückrunde, dahinter folgt Wieselburg mit 33 Zählern als erster Verfolger. Beeindruckend: Das Spitzenduo blieb im gesamten Herbst in sämtlichen 13 Ligaspielen jeweils ungeschlagen! Wird der Kampf um die Meisterschaft zum "Fall für zwei", oder kann auch der ASK Ybbs, als Tabellendritter mit 28 Punkten noch mitmischen? Ligaportal hat sich bei allen 14 Vereinen der Liga umgehört und präsentiert nun die Titel-Prognosen der Experten:

Martin Parb, Trainer des SV Haitzendorf: "Eine Mannschaft des aktuellen Spitzentrios. Der SV Haitzendorf, der SC Wieselburg oder der ASK Ybbs."

Rudi Vogel, Trainer des SC Wieselburg: "Wir! Ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich etwas Anderes sagen würde."

Christian Haabs, Trainer des ASK Ybbs: "Haitzendorf und Wieselburg, das konstantere Team wird es für sich entscheiden. Sollten überraschender Weise beide schwächeln, wollen wir natürlich bereit sein."

Stefan Kerzig, Trainer des FC Moser Medical Rohrendorf: "Aus dem Trio Haitzendorf, Wieselburg und Ybbs wird es Wieselburg am Ende machen und Meister werden."

Andreas Döcker, Sektionsleiter des UFC St. Peter/Au: "Den Titel werden sich Haitzendorf und Wieselburg ausmachen. Wenn Haitzendorf den Abgang von Rekirsch kompensieren kann, schätze ich den Spitzenreiter um einen Tick stärker ein."

Peter Pfeifer vom SC Rabenstein: "Die drei Mannschaften, die vorne stehen, werden sich den Titel ausmachen. Für Ybbs müsste alles zusammenlaufen damit sie noch eingreifen können, aber es wird sich wohl zwischen Wieselburg und Haitzendorf entscheiden. Möge die beste Mannschaft den Meistertitel holen."

Gerhard Plank, Obmann der Sportvereinigung Purgstall: "Grundsätzlich wird Haitzendorf alles daran setzen vorne zu bleiben, wobei natürlich vor allem Wieselburg und mit Abstrichen Ybbs als Jäger sehr gute Karten besitzen. Rohrendorf und St. Peter sind zudem in Lauerstellung – es wird spannend."

Christian Maurer, Trainer des SC Herzogenburg: "Ich wünsche meinen beiden Ex-Vereinen Haitzendorf und Wieselburg eine tolle Frühjahrssaison und drücke beiden die Daumen. Möge der bessere Meister werden."

Michael Rauscher, Sektionsleiter des SV Würmla: "Für mich sind mit Haitzendorf und Wieselburg zwei Titelkandidaten vorhanden. Am Ende denke ich werden die Wintertransfers entscheiden, welcher Verein den Titel holen kann."

Günther Gugler, Sportlicher Leiter des USC Seitenstetten: "Natürlich die zwei Mannschaften, die ganz vorne stehen. Vom Gefühl her sehe ich Haitzendorf am Ende vorne."

Ing. Edgar Eichler, Trainer beim SC Amaliendorf: "Einer von den Top 3. Genauer kann ich das nicht einordnen, da ich die Kaderveränderungen der Topteams nicht real einschätzen kann."

Christoph Spitaler, Obmann des USC Schweiggers: "Ich gehe von einem Zweikampf zwischen Haitzendorf und Wieselburg aus. Auch wenn mit Mario Rekirsch der Toptorjäger abhandengekommen ist, hat sich Haitzendorf in den letzten Jahren etwas wirklich Großartiges aufgebaut. Wieselburg hingegen hat sich im Winter nochmals qualitativ gut verstärkt. Es wird also eng."

Helmut Anderst, Trainer des SK Eggenburg: "Nachdem Ybbs und Haitzendorf wichtige Spieler verloren haben und Wieselburg im Gegensatz dazu einen guten Spieler dazubekommen hat, rechne ich damit, dass Wieselburg das Rennen machen wird."

Alfred Konrad, Sportlicher Leiter des SC Melk: "Der SV Haitzendorf wird Meister."