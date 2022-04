ASK Ybbs behält beim SC Rabenstein die Oberhand

Details Samstag, 16. April 2022 21:49

Der ASK Ybbs hat am Samstag in der 17. Runde der 2. Landesliga West einen 2:1-Auswärtssieg beim SC Rabenstein gefeiert. Durch den vollen Erfolg halten die Ybbser nun in der Tabelle bei 35 Punkten und liegen weiter auf Platz drei hinter dem Top-Duo der Liga. Spitzenreiter Haitzendorf führt mit 42 Zählern, dahinter folgt Wieselburg mit 40 Punkten. Am Ostersonntag um 16:30 Uhr kommt es zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel. Rabenstein fiel indes mit weiterhin 20 Punkten hinter Herzogenburg auf Rang sieben zurück.

Ein Doppelschlag von Manuel Leitgeb in der 59. und 64. Minute brachte die Gäste aus Ybbs kurz nach der Pause auf die Siegesstraße. Den Hausherren gelang vor rund 100 Zuschauern nur noch der späte Anschlusstreffer durch Jakub Vodilka (80.). Am Ende stand aber der volle Erfolg des Favoriten fest. Ybbs-Trainer Christian Haabs durfte sich nach dem Schlusspfiff so über den zweiten Sieg in Serie freuen. Nach der 2:4-Niederlage in Haitzendorf waren die Titelträume für seine Mannschaft aber vorzeitig beendet.

Rabenstein-Coach Andreas Gutlederer meinte nach dem Schlusspfiff in einer ersten Reaktion: "Wir können uns nicht mit Ybbs vergleichen. Das ist ein Verein, der vom Budget her sehr gut betucht ist und natürlich ist der Kader mit enorm viel Qualität bestückt. Eigentlich muss Ybbs um den Meistertitel mitspielen, aber da ist der Zug jetzt schon abgefahren. Wir haben unsere Sache eigentlich sehr gut erledigt. Bitter ist die Niederlage trotzdem, weil die Chancen welche Ybbs hatte, gab es für uns auf der Gegenseite eigentlich genauso. Bei ihnen waren die Chancen halt drin und bei uns nicht. Viel mehr habe ich nicht zu sagen, weil ich doch enttäuscht bin. Das Unentschieden hätte ich heute gerne genommen."

Am Dienstag hatte sein Team dieses Remis noch beim Nachholspiel in Seitenstetten mit einer Nullnummer geschafft.

Wie geht es nun für beide Mannschaften weiter? Rabenstein ist bereits am Ostermontag, dem 18. April, um 16:30 Uhr beim nächsten Nachtragsspiel in Rohrendorf wieder im Einsatz. Ybbs hingegen trifft am Samstag, dem 23. April, um 16:30 Uhr daheim auf Herzogenburg.